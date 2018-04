Die einstigen Klostergewölbe sind heute exklusiv und elegant gestaltet – der Außenbereich ist zum Teil überdacht. (StadtWIRT)

Die alten Gemäuer, die aus dem Mittelalter stammen, lassen mit ihren gotischen Bögen und Gewölben die Zeiten erahnen, in denen das Kloster errichtet und von den Dominikanermönchen bewohnt wurde.

Der vordere Teil des Restaurants ist neu, aber in Anlehnung an die übrige Architektur gestaltet. So entsteht ein faszinierender Mix aus Historie und Moderne, der dem Restaurant mit Bar sein reizvolles Flair verleiht. Den StadtWIRT als Gastronomie gibt es seit 2010. Der derzeitige Inhaber, Arunodayan Mahendramoorthy, ruht sich aber nicht auf Tradition und Bestehen aus, sondern treibt seine eigenen Ideen und Konzepte voran.

koll macher und märkte stadtwirt (StadtWIRT)

Neu sind die Akustik-Klosterkonzerte, die seit Kurzem jeden ersten Sonnabend im Monat in der StadtBAR stattfinden. Das nächste Konzert – mit dem Damentrio The Threemotions – gibt es am 5. Mai. Die Musik von Ute ­Härtel, Bettina Fischer und ­Larissa Schröder ist ein Mix aus Chansons, Jazz und Pop. Alle Veranstaltungen in der StadtBAR organisiert das Bremer Künstlermanagement The Emotional Zone. Der Eintritt ist frei, mit einem Hut wird für die Musiker gesammelt.

Mahendramoorthy ist seit Juli 2016 Inhaber des StadtWIRT und der StadtBAR. „Ich mag die verschiedenen Facetten, die die Arbeit in der Gastronomie mit sich bringt“, sagt der studierte Wirtschaftsingenieur. Die Arbeit am Schreibtisch sei auf Dauer nichts für ihn gewesen.

koll macher und märkte stadtwirt (Lena Häfermann)

Ab sofort sind in der Bar lockere After-Work-Events geplant, um bei einem Drink nach Feierabend zu entspannen, zu netzwerken und zu plaudern. „Unsere Cocktailkarte ist klein, aber fein“, erläutert der Inhaber. Qualität sei schließlich wichtiger als Quantität. Neben den Klosterkonzerten und geplanten Feierabendevents ist das Restaurant auch für Gruppen – zum Beispiel für Spargel- oder Kohltouren – eine ideale Location. Darüber hinaus lassen sich sowohl die Bar als auch die Gasträume für Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage oder andere Anlässe mieten.

Die Speisekarte des Restaurants ist auf deutsche Küche fokussiert und mit mediterranem Touch verfeinert. Der Schwerpunkt liegt auf Schnitzeln, weiteren Fleischgerichten und Fischspezialitäten wie Bremer Pannfisch. Zudem gibt es ­Pasta, verschiedene Flammkuchen, zum Beispiel mit Ziegenkäse und Honig oder klassisch mit Speck, sowie diverse Salatvariationen von der kleinen Vorspeise bis zum sättigenden Hauptgericht mit Hühnchen oder Rindersteak und gerösteten Cashewnüssen. Eine Spezialität des StadtWIRT sind Tapas zum Probieren, Naschen und Teilen. Neben der klassischen Tapas, wie man sie aus Spanien kennt, etwa Datteln im Speckmantel oder Oliven, gibt es im StadtWIRT auch Currywursthäppchen, nordische Matjeshappen mit Apfel-Zwiebelmayonnaise und Schnitzelstreifen mit Zitrone. Der Mittagstisch mit Angebotspreisen wechselt wöchentlich.

Weitere Infos unter stadtwirt-bremen.de und unter stadtbar-­bremen.de.