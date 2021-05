Die Genossenschaft hat ihren Sitz an der Schlachte. Die Beratung erfolgt zurzeit im Internet oder per Telefon. (BIANCA KLÄNER)

Viele Menschen kennen das: Sie wollen eigentlich schon seit Langem ihren Strom- und Gasanbieter wechseln, doch irgendwie haben sie die Entscheidung immer wieder verschoben. Warum nicht jetzt aktiv werden und einen alternativen lokalen Anbieter unterstützen?„Den Strom- und Gasanbieter zu wechseln, ist sehr einfach“, sagt Florian Schulz, Vorstandsmitglied der Genossenschaft Benergie. „Viele Menschen erledigen das bequem über unsere Internetseite, aber man kann das Ganze natürlich auch offline erledigen.“ Die Mitarbeiter beraten jeden Interessenten gern ausführlich am Telefon, berechnen die jeweiligen Preise und schicken die Vertragsunterlagen zu. Diese kann man dann in Ruhe zu Hause durchlesen und ausfüllen.

Benergie ist dem Klimaschutz verpflichtet und bietet zertifizierten Ökostrom aus Wasserkraft sowie Gas, das auf Wunsch auch in der Variante „ÖkoPlus“ mit Kohlendioxid-Ausgleich erhältlich ist. „Wir übernehmen für Neukunden natürlich alle Wechselformalitäten“, sagt Schulz. Wer sich auf der Internetseite der Genossenschaft informieren möchte, findet jetzt den neu angepassten Tarifrechner sehr präsent auf der Startseite. So lässt sich zum Beispiel herausfinden, ob der speziell für Familien gemachte Family-Tarif infrage kommt, der sich ab einer bestimmten Kilowattstundenzahl lohnt.

Eine Mitgliedschaft bei Benergie ist laut Schulz zwar keine Bedingung für den Strom- und Gasbezug, doch viele Kunden treten bei. „Sie möchten damit die Genossenschaft stärken“, sagt er. Häufig sei es so, dass sich Interessenten über die Benergie-Produkte informierten und erst dabei von der Option erführen, der Genossenschaft beizutreten. „Viele von ihnen entscheiden sich dafür, weil es ihnen gefällt, dass sie dadurch ein Teil ihres Energieversorgers werden und mitgestalten können“, erläutert Schulz.

Die meisten Neukunden verzeichnet Benergie üblicherweise in den Herbst- und Wintermonaten. „Das hat damit zu tun, dass die meisten Menschen dann ihre Abrechnungen erhalten und das zum Anlass nehmen, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen.“

Neben Ökostrom und Gas bietet Benergie auch Solaranlagen in zwei Varianten: Entweder wird man selbst Eigentümer oder pachtet die Anlage von der Genossenschaft. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, von Benergie eine neue Heizungsanlage einbauen zu lassen, für die man ein monatliches Nutzungsentgelt zahlt. Zudem kann man über die Genossenschaft den Hausnotruf der Johanniter zu einem Sonderpreis erhalten. Das System besteht aus einer Basisstation sowie einem Handsender und verfügt über eine Notstromfunktion. Die Vermittlung durch Benergie erfolgt schnell und die Geräte sind sehr leicht zu bedienen.

Regionales Engagement spielt für die Genossenschaft eine große Rolle. Auch in diesem Jahr gibt es die Blühpatenschaft in Lilienthal, bei der ehemalige Ackerflächen in ökologisch nachhaltige Landschaften verwandelt werden. Mit einer speziellen Saatmischung für Pflanzen, die besonders viel Kohlendioxid speichern, sorgt die Benergie für eine 20.000 Quadratmeter große Blühfläche vor den Toren Bremens.

Näheres zur Genossenschaft und ihren Produkten erfahren Interessierte im Internet unter www.benergie.de sowie montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr telefonisch unter 95 79 92 80.