KOLL Willkommen in Peterswerder (Mirja Wenkelewsky)

Dass aus der Gestaltung der Wohnräume eine echte Leidenschaft werden kann, zeigt Petra Frühstück mit ihrem Atelier für Raumkleider. Die Raumausstatter-Meisterin erfüllt hier Kundenwünsche rund um die Bereiche Fenstergestaltung, Bodenbeläge, Polsterarbeiten und Wohnberatung. Bei einem Besuch ihrer Arbeitsstätte erwartet die Kunden eine große Auswahl an Musterstoffen für Gardinen, Sonnenschutz, Polsterbezüge und Teppiche. Das Atelier feiert im kommenden Jahr sein 20-jähriges Bestehen.

Damit die Freude an einer neuen Einrichtung lange erhalten bleibt, macht es sich die Inhaberin zum Ziel, die einzelnen Elemente auf die Wohnräume der Auftraggeber abzustimmen und mit ihrer Expertise den Geschmack der Kunden zu treffen. Besonders wichtig sei ihr, dass die Persönlichkeit der Bewohner erhalten bleibt und sich auch nach der Umgestaltung im Raum widerspiegelt. Gleichzeitig soll der Raum stets praktisch nutzbar sein: „Der Kunde soll anschließend wunderbar entspannt in dem Raum leben können“, sagt Frühstück.

Petra Frühstück arbeitet am Zuschneidetisch ihres Ateliers in der Hamburgerstraße 191. (Christoph Englisch)

Sobald das Atelier einen Auftrag erhält, ist der erste Arbeitsschritt, die Wünsche der Kunden herauszufinden und zu klären, wie der Raum nach der Renovierung aussehen soll. Nach dem ersten Gespräch erstellt die Raumausstatterin eine Kollektion möglicher Stoffproben für Gardinen, Polsterbezüge und Teppiche und besucht damit die Kunden in ihrer Wohnung. Die Vorteile eines Vororttermins liegen auf der Hand: Die Stoffe können genau auf die Möbel abgestimmt werden, und es wird sichergestellt, dass sich die Farbtöne der Stoffe mit der Wandfarbe harmonieren. Zudem ist es Frühstück wichtig, bei den Kundenbesuchen in entspannter Atmosphäre ein Gefühl für den Raum und die darin lebenden Menschen zu entwickeln, um daraus Ideen für die Raumgestaltung zu gewinnen.

Gefragt ist das Aufpolstern alter Möbelstücke, um Gebrauchtes mit Neuem zu kombinieren. Oft, so die Raumgestalterin, seien es Erbstücke mit einer Geschichte – zum Beispiel der Sessel der Oma, an dem Kindheitserinnerungen hängen - oder die Aufarbeitung der Sitzstühle einer Esszimmergarnitur. Die Einzelstücke, die der Handel so häufig nicht mehr führt und oft ihren eigenen Charme besitzen, richtet die Raumausstatterin in ­Kooperation mit vertrauten Tischlern und Polsterern wieder her.

Das Atelier für Raumkleider ist in der Hamburger Straße 191 ansässig. Terminabsprachen oder Beratungen sind unter Telefon 0421 / 836 95 71 möglich. Weitere Informationen gibt es auf www.raumkleider.de.