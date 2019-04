Zahlreiche ehrenamtliche Helfer – darunter 40 Schüler – beteiligten sich an der Aufräumaktion. (Stadtteilmarketing Hemelingen)

„Wir verbinden die Aktion ‚Bremen räumt auf‘ mit einer Pflanzaktion“, sagt Stadtteilmanagerin Birgit Benke, die sich über die Unterstützung von Heidi Herder von den Buten-Aktiv-Scouts freute. Tatkräftige Unterstützung gab es zudem von rund 40 Schülern der Freien Bekenntnisschule Sebaldsbrück. Die Gruppe packte motiviert mit an. Im Vorfeld hatten regionale Blumengeschäfte und Mitgliedsbetriebe Pflanzen gespendet, die nun Farbe in den Stadtteil bringen.

„Es ist erstaunlich, wie viel Müll zusammenkommt. Neben Verpackungen und Zigarettenstummeln kamen Autoreifen zum Vorschein“, sagt Benke. Sie selbst war mit einem Infostand vor Ort, organisierte die Kronkorken-Sammelaktion, bewarb die Kampagne „Schluss mit schmutzig“ und verteilte Equipment, Kaffee, Tee und Waffeln. „Mir ist wichtig, an das Bewusstsein zu appellieren. Schließlich muss es doch im Sinn aller sein, dass wir in einem sauberen Viertel leben“, sagt die Stadtteilmanagerin. „Leider berichtete Katja Weiss vom Quartiers Service, dass bereits am Montag wieder zu viel neuer Müll an der Hemelinger Bahnhofstraße eingesammelt wurde,“ sagt sie. Das Stadtteilmarketing Hemelingen zeigt sich über diesen Zustand – ebenso wie viele Bewohner – nicht erfreut. Genau deshalb soll aber die Aufräumaktion weiterhin jedes Jahr stattfinden.