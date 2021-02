Johanna Neubuhr (links) und Christian Woiwode organisieren die Arbeit des ambulanten Hospizes Horn mit ihren Kolleginnen Kirsten Glander, Jasamin Boutorabi und Carolin Stijns (nicht auf dem Bild). Elke Jager und Uschi Gerdes (rechts Bild, von links) engagieren sich als ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen. (Andreas Schack)

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer von Hospiz Horn begleiten sterbende Menschen und helfen trauernden Angehörigen beim Abschiednehmen. Seit fast 25 Jahren kommen die Hospizhelfer des ambulanten Dienstes dafür zu den Menschen in Alten­heime, nach Hause oder ins Krankenhaus – auch in der Pandemie ist das möglich. Inzwischen gibt es sogar einen Rechtsanspruch

darauf.

Während der Begleitung eines schwerstkranken oder sterbenden Menschen haben Angehörige und Freunde die Möglichkeit, eine kostenfreie ambulante Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Grundlage dafür ist das im Dezember 2015 verabschiedete Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland. Das Gesetz soll das Recht auf eine gute Versorgung bis zum

Lebensende stärken. Die Krankenkassen und die Pflegeversicherung übernehmen die Kosten für die hospizliche und palliative Versorgung. Für Entlastung sorgen ausgebildete Hospizhelferinnen und -helfer, die Zeit für Gespräche und einen persönlichen Austausch anbieten.

Hospiz Horn steht mit seinem ambulanten Dienst für Sterben in Würde und Geborgenheit. (A3250 Oliver Berg)

Leben und Tod

„Bei uns stehen keine Betten. Wir gehen zu den Menschen, die sich Unterstützung wünschen – auch jetzt während der Pandemie ist das mit Abstand und Maske möglich“, sagt Christian Woiwode. Der 65-Jährige engagiert sich seit den Gründungstagen für die wichtige Arbeit des Hospiz Horn und ist seit 15 Jahren als Koordinator mit drei weiteren Kolleginnen für die Zusammenführung von Helfern und Hilfesuchenden verantwortlich. „Wenn wir mit Betroffenen über das Sterben reden, sprechen wir auch immer über das Leben“,

berichtet er aus dem Alltag des Hospizdienstes.

Die Polizistinnen Carina Menke (links) und Maxi Wattrodt überreichten Carolin Stijns und Christian Woiwode zu Weihnachten eine Spende der Dienststelle in der Vahr an den Hospizdienst. (Hospiz Horn)

Johanna Neubuhr unterstützt das Team im Büro. Die 29-Jährige engagiert sich zudem ehrenamtlich als Sterbebegleiterin und bestätigt die Erfahrungen. „Viele denken, dass wir bei unseren Besuchen ständig über den Tod sprechen würden. Dabei ist meist das Gegenteil der Fall. Die Menschen möchten lieber über das Leben sprechen – über ihres und über meines und sich lebendig fühlen“, sagt sie. Das berichten auch die 64-jährige Elke Jager und die 70-jährige Uschi Gerdes. Die beiden ausgebildeten Sterbebegleiterinnen haben das Angebot als Angehörige kennen- und schätzen gelernt. „Wir schenken nun unsere Zeit und bekommen dafür viel zurück – ehrliche und direkte Begegnungen“, sagt Gerdes. „Aus jeder Begleitung kann ich einen Schatz mitnehmen“, sagt Jager. Sie ist dankbar für die Hilfe, die sie als Ehrenamtliche leisten darf.

Das Ziel einer ambulanten Unterstützung sei stets, den Menschen Sicherheit zu geben und zu zeigen, wie das Sterben gestaltet werden kann. Bei Bedarf wird auf die ambulante Palliativversorgung hingewiesen, die sich um eine geeignete Schmerzmedikation und Symptomlinderung kümmert.

Mehr als 200 Mitglieder unterstützen heute den Verein. Das Büro befindet sich in einem Haus der Bremer Heimstiftung in Horn. Dort treffen sich – in Zeiten von Corona lediglich sehr eingeschränkt – die vier Koordinatoren und aktuell rund 70 Sterbebegleiter zum Austausch, für Supervisionen und Weiterbildungen. Betroffene finden dort in Hospizkursen und verschiedenen Informationsveranstaltungen Antworten auf ihre Fragen rund um die Themen Tod und Sterben.

Hospiz Horn, Riekestraße 2, ist telefonisch unter 0421 /23 52 35 sowie per E-Mail an info@hospiz-horn.de erreichbar. Das Büro ist wochentags von 9 bis 15 Uhr besetzt. Weitere Infos gibt es unter www.hospiz-horn.de.