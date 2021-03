Orthopädietechniker Alexander Lehne von der Firma Oesterreich ist Spezialist für myoelektrische Prothesen. (BIANCA KLÄNER)

Dabei handelt es sich um Hightech-Produkte, deren Sensoren elektrische Ströme auf der Hautoberfläche auslesen, wodurch die Steuerung der Hand oder des Ellenbogens möglich wird. Sobald der Träger der Prothese etwas Übung hat, kann er selbstständig einen Gegenstand greifen sowie einzelne Finger steuern – und so wieder aktiv am Alltag teilhaben.

„Wir können auf eine große Anzahl von Handmodellen zugreifen“, sagt Orthopädietechniker Alexander Lehne, der zusammen mit Carsten Bruckert intelligente Arm- und Beinprothesen fertigt. „Wenn jemand mit seinem Rezept zu uns kommt, finden wir die optimale Lösung für ihn. Dazu werden in der Regel mehrere Handmodelle ausprobiert. Im Anschluss werden die Kosten der Versorgung errechnet und ein Kostenvoranschlag an die Krankenkasse gestellt“, erläutert Lehne. Sobald die Kostenübernahmeerklärung vorliegt, nehmen die Handwerkprofis einen Gips- oder Silkonabdruck vom Patienten.

Die neuartige Prothese „Taska Hand“ ist äußerst präzise, sehr intuitiv und außerdem wasserfest sowie besonders robust. Darüber hinaus kann sie Bewegungsmuster ihres Trägers erkennen. (Taska)

Zunächst wird eine Testprothese aus Kunststoff oder Silikon gefertigt. Beim Probetragen können die Orthopädietechniker zum Beispiel Druckstellen erkennen, die es zu vermeiden gilt. Auch die ordnungsgemäße Ansteuerung der Elektronik durch den Prothesenträger wird nun getestet. Im Anschluss stehen die Herstellung des endgültigen Schafts und das Anpassen der Außenform an, in der die Technik untergebracht ist. „Bei myoelektrischen Prothesen sitzen zwei oder mehr Elektroden auf der Haut, die die elektrische Spannung der Nerven messen, wenn die Muskulatur angespannt wird“, erläutert Lehne. Das Nervensignal wird anschließend in eine Bewegung der Prothesenhand umgesetzt. Wie sensibel die Elektroden auf Spannung reagieren, lässt sich dem Spezialisten zufolge individuell einstellen. Geübte Prothesenträger können mithilfe des technischen Hilfsmittels sogar eine Schleife in ihre Schnürsenkel binden.

Einer der Hersteller, mit denen Oesterreich Orthopädie-Technik zusammenarbeitet, ist Taska. Die neuartige Prothese des Unternehmens namens „Taska Hand“ zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie wasserfest und besonders robust ist. Darüber hinaus kann sie Bewegungsmuster ihres Trägers erkennen. Die Prothese verfügt über einzeln bewegliche Finger und gilt als derzeit intuitivste sowie präziseste bionische Hand auf dem Markt. In zwei verschiedenen Größen für Erwachsene erhältlich, bietet die „Taska Hand“ eine Auswahl von Gelenkoptionen. Die Prothese kann die meisten Aktivitäten des täglichen Lebens bewältigen. Ihre Träger sind sowohl Menschen mit angeborenen Fehlbildungen als auch solche, die ihre Hand durch einen Unfall oder eine Krankheit verloren haben.

Der Firmensitz von Oesterreich Orthopädie-Technik befindet sich in der Bürgermeister-Smidt-Straße 32–36. (BIANCA KLÄNER)

Produkte wie die „Taska Hand“ sind mit leistungsfähigen Akkus ausgestattet, die den gesamten Tag halten. Nachts werden sie für den nächsten Tragezyklus aufgeladen. Hat der Patient seine angepasste myoelektrische Prothese von der Firma Oesterreich Orthopädie-

Technik erhalten, stehen die Handwerkprofis ihm jederzeit bei Fragen oder Problemen zur Seite. „Die vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungsintervalle liegen meist bei zwölf Monaten, und wir schreiben unsere Patienten dann an“, sagt Lehne. Dies ist auch vom Gesetzgeber so vorgesehen, um stets eine sichere Funktion der Prothesen zu gewährleisten. Während der Servicearbeiten trägt der Patient eine Leihprothese, damit er weiterhin aktiv am Leben teilnehmen kann.

