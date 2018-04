Renate und Wolfgang Schwanebeck betreiben ihr Geschäft seit eineinhalb Jahren. (Lena Häfermann)

„Zum Anprobieren und Vergleichen ist das natürlich ungünstig“, sagen Renate und Wolfgang Schwanebeck. In ihrer Bremer Schuh-Schachtel am Rande des Schnoors bieten sie Damen-, Herren- und Kinderschuhe sowie Rucksäcke und ­Taschen aus chromfrei gegerbtem Leder an. Damit haben sie den Nerv der Zeit getroffen.

„Chromfrei gegerbtes Leder ist hautfreundlicher und bietet einen hohen Tragekomfort“, sagt die Inhaberin, die selbst an einer Chromallergie leidet und aus Umweltschutzgründen und gesundheitlichen Aspekten die Qualität bevorzugt, die sich auch in ihrem Laden findet – unter anderem Produkte von Martin ­Natur und John W. ­Shoes. „Bei uns haben schon etliche Allergiker Schuhe gefunden, die sie vertragen.“

Eineinhalb Jahre ist es her, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann, einem pensionierten Professor für Chemie und Gefahrstoffe, die Bremer Schuh-Schachtel gegründet hat. Bereits kurz darauf verlegten die beiden ihren Standort vom Kontorhaus am Markt in das Schnoorviertel, nur wenige Minuten von dem Marktplatz und der Domsheide entfernt. Ihre Kunden seien Touristen, aber auch Stammkunden aus Bremen und umzu sowie von weiter weg. „Wer bei uns einkauft, schätzt die ästhetischen Modelle, die moderaten Preise und das Wissen, bei uns Waren aus fairer, ökologischer und sozialer Herstellung kaufen zu können“, sagen die Schwane­becks.

Im ihrem Schuhladen am Landherrnamt 6, gegenüber von Café Tölke, finden des Öfteren Veranstaltungen mit Vertretern der Hersteller statt, bei denen die Teilnehmer Fragen zur Produktion und zu den verwendeten Rohstoffen stellen können. Am Freitag, 11. Mai, ist ein Mitarbeiter der Damenmarke Brako zu Besuch. Für seine Kundinnen hat er Rotwein aus der spanischen Region Rioja, dem Sitz der Firma, im Gepäck. Die Bremer Schuh-Schachtel versucht stets, ihre Kunden über neue Entwicklungen zu informieren. Als die Inhaberin zufällig vom sogenannten Fußretter erfuhr, lud sie dessen Erfinderin, Physiotherapeutin Stella Arndt, ein. „Am Freitag, 6. April, ist sie von 15 bis 18 Uhr bei uns im Laden zu Gast und stellt das Übungsgerät aus Holz vor. Vielerlei Fußbeschwerden und Fehlstellungen lassen sich damit lindern“, erläutern die Schwane­becks.

Die Bremer Schuh-Schachtel, Am Landherrnamt 6, hat montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es im Internet unter ­

www.diebss.de.