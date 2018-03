Augenoptikermeister Peter Hofmann führt in zweiter Generation das Unternehmen Optik Hofmann in der Münchener Straße 113. (Roland Scheitz)

Der Findorffer Augenoptikermeister führt neben dem Hauptgeschäft in der Münchener Straße 113 einen Spezialhandel für Sonnen- und Sportbrillen.

Muss man hierzulande wirklich eine Sonnenbrille tragen?

Peter Hofmann: Eindeutig ja, und zwar nicht nur im Hochsommer. Denn die wichtigste Eigenschaft einer Sonnenbrille ist es, die Augen vor ultravioletter Strahlung zu schützen. UV-Strahlen nehmen wir nicht wahr, aber sie sind für die Augen genauso schädlich wie für die Haut. Das energiereiche ultraviolette Licht kann zu Gewebeschäden an Binde- und Hornhaut führen. Die Intensität der UV-Strahlung ist im April genauso groß wie im August. Auch ein bewölkter Himmel bedeutet nicht, dass die UV-Belastung geringer ist. Wolken können die Strahlungsintensität sogar erhöhen.

Wie macht sich das Übermaß an UV-Strahlen bei den Augen bemerkbar?

Ein akutes Symptom ist zum Beispiel der sogenannte Augensonnenbrand, eine sehr schmerzhafte Entzündung der Augen. Aber besonders gefährlich sind die schleichenden Veränderungen, die sich erst Jahre später bemerkbar machen, wie die altersbedingte Makula-Degeneration. Das Kuratorium Gutes Sehen schätzt, dass ein Zehntel aller Fälle von Grauem Star auf übermäßige UV-Belastung zurückzuführen ist. Nicht zuletzt hält eine gute Sonnenbrille auch jung. 90 Prozent der sichtbaren Hautalterung an empfindlichen Stellen wie der Augenpartie ist auf UV-Schädigung zurückzuführen.

Ab welchem Alter sollte man eine Sonnenbrille tragen?

Für den gewissenhaften Augenschutz ist es nie zu früh. Denn vor allem Kinderaugen sind extrem empfindlich. Ihre großen Pupillen und die helleren Augenlinsen lassen mehr UV-Strahlen ins Auge als die von Erwachsenen. Die Forschung sagt, dass im ersten Lebensjahr eines Kindes 90 Prozent der UV-Strahlen die Augenlinse durchdringen. Die Widerstandskraft der Linse steigt im Lauf der Jahre allmählich an und ist erst im Alter von 18 bis 20 Jahren vollständig „ausgewachsen“. Es ist darum dringend notwendig, die Kleinsten zunächst mit schützenden Sonnenhüten und -schirmen vor der Strahlung zu bewahren und so früh wie möglich in eine gute Kindersonnenbrille zu investieren.

Woran erkennt man eine gute Sonnenbrille?

Für Laien ist das nicht einfach – wir raten daher zu einem Besuch beim Fachhändler des Vertrauens. Gute Sonnenbrillen sind hochwertig in Material und Verarbeitung und bieten einen optimalen UV-Schutz. Unbedingt achten sollten Kunden auf entspiegelte Gläser, die zusätzlichen UV-Schutz liefern. Schon einfach entspiegelte Gläser reduzieren Lichtreflexe um die Hälfte, superentspiegelte sogar um rund 98 Prozent.

Wozu benötigt man für Wassersport oder Skilaufen eine besondere Brille? Tut es da nicht auch ein „normales“ Modell?

Nein, tut es nicht. Sport- und Outdoorbrillen sind nicht nur besonders robust und bruchfest. Sie sind vor allem durch spezielle Filter und Entspiegelungen optimal auf die spezifischen Licht- und Sichtverhältnisse verschiedener Sportarten eingestellt. Lichtreflexionen vom Wasser verstärken das UV-Licht um 20 Prozent, Schnee sogar um 80 bis 95 Prozent. Im Gebirge nimmt die Intensität der UV-Strahlung pro 1000 Höhenmeter um 10 Prozent zu.

Statistisch nimmt die Fehlsichtigkeit auch in Deutschland zu. Was können wir dagegen tun?

Mehr spazieren gehen und sich die Welt anschauen: Das ist nachgewiesenermaßen der beste Augenschutz. Die meisten von uns verbringen viel Zeit vor den Monitoren. Kurzsichtigkeit ist zwar erblich bedingt. Studien haben aber bewiesen, dass die ständige sogenannte Naharbeit die Kurzsichtigkeit auf Dauer verstärkt. Kinder werden umso weniger kurzsichtig, je länger sie sich im Freien aufhalten. Wer bereits eine Brille trägt, sollte regelmäßig prüfen lassen, ob die Brillenstärke noch stimmt. Dafür bieten wir unsere kostenlose „Brilleninspektion“ an.