Wenn Pago Balke in die Welt der bremischen Kanalisation eintaucht, wird es richtig lustig. (Altes Pumpwerk)

März,

25. April und 9. Mai. Jeweils ab 18 Uhr startet der Kabarattist seine Tour.

Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, ein Begrüßungsgetränk ist inklusive. Eine frühzeitige Kartenreservierung über Nordwest Ticket unter Telefon 36 36 36 ist ratsam, denn diese Museumstouren sind erfahrungsgemäß schnell ausgebucht.

Balke hat sich gründlich in die Geschichte der Unterwelt der Hansestadt eingearbeitet und plaudert, singt und spielt sich in seinen komischen historisch-philosophischen Betrachtungen von der römischen Toilettenkultur bis in die Gegenwart des modernen Bremer Kanalsystems. Infokabarett nennt Balke sein Genre, das sehr viel Wissen über die Geschichte und Gegenwart der gesellschaftlichen Verdauung auf die verdaulichste Weise serviert. Er ist sich dabei nicht zu schade, in die Rolle eines fauligen Pantoffeltierchens zu schlüpfen, mit einer Kanalratte zu plaudern, die Akustik des Pumpenkellers für eine Opernarie zu nutzen und allerlei mehr erfreulichen Unsinn zu treiben.

Weitere Informationen zu den Führungen und das aktuelle Veranstaltungsprogramm des Alten Pumpwerks gibt es im Internet unter www.altespumpwerk.de.