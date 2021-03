Zum Ende des Monats schließt Rainer Rosenkötter sein Fachgeschäft in Horn-Lehe. In einer Vitrine präsentiert der Augenoptikermeister Sammlerstücke, die ihm seine Kunden im Lauf der vergangenen fünf Jahrzehnte seiner Berufslaufbahn geschenkt haben. (Andreas Schack)

Wer in diesen Tagen die Leher Heerstraße entlang fährt, wird

auf Höhe der Hausnummer 27-31 im Schaufenster des Optikerfachgeschäfts Stallmann große gelbe Plakate mit roter Schrift entdecken: „Räumungsverkauf und

50 Prozent Rabatt auf die gesamte Ware“ ist darauf zu lesen. Der Inhaber, Augenoptikermeister Rainer Rosenkötter, verabschiedet sich am 1. April in den Ruhestand. Nach mehr als fünf Jahrzehnten im Augenoptikerhandwerk beginnt für den Unternehmer dann ein neuer Lebensabschnitt. Sein Geschäft in Horn-Lehe schließt er aus diesem Anlass zum Ende des Monats.

„Ich bin meinen Kunden sehr dankbar für die jahrelange Treue, aber es wird jetzt wirklich langsam Zeit für meinen Ruhestand“, erläutert der 75-Jährige. Von seinen Kunden verabschiedet er sich mit einer Sonderaktion. Insgesamt 50 Prozent Rabatt bietet er auf die gesamte Ware in seinem Geschäft und dem dazugehörigen Lager an. Zum Sortiment gehören Brillenfassungen, Leselupen und Ferngläser, aber auch Barometer und Thermometer. Ausgenommen von der Rabattaktion sind Brillengläser sowie Ware, die bestellt werden muss. Auch die besonderen Schätze, die der Inhaber in einer Vitrine im hinteren Bereich seines Geschäfts ausstellt, gehören nicht zum Angebot. Die historischen Mikroskope und Ferngläser haben dem Handwerksmeister eng verbundene Kunden in den vergangenen Jahren überlassen.

Neben Brillenfassungen gibt es Rabatt jetzt auch auf Ferngläser, Lupen, Wetterstationen und vieles mehr. (Andreas Schack)

Seine Karriere startete der Geschäftsmann im Jahr 1967. Zunächst absolvierte er eine Ausbildung zum Augenoptiker bei dem Gründer des Fachgeschäfts, Martin Stallmann. Die kompetente Kundenberatung für Brillen und andere Sehhilfen wie Ferngläser, Mikroskope und Teleskope bereitet dem Experten für gutes Sehen damals wie heute große Freude. In der firmeneigenen Werkstatt erlernte Rosenkötter das dazugehörige handwerkliche Können, wie die Reparatur oder das Schleifen von Gläsern. Nach zwölf Jahren im Betrieb übernahm er 1979 die Leitung des Hauptstandorts in Horn-

Lehe und kaufte diesen – mittlerweile mit dem Meistertitel in der Tasche – im Jahr 2002.

Kompetenter Service

Mitarbeiter Thomas Augat hat darüber hinaus eine ganze Reihe an interessanten Sonnenbrillen für das Frühjahr im Angebot. (Andreas Schack)

Das gute Seherlebnis und die Kundenzufriedenheit stehen für den Augenoptikermeister stets an erster Stelle. „Die Entscheidung für die richtige Brille ist nicht immer einfach. Ich bin erst zufrieden, wenn auch meine Kunden mit ihrer neuen Sehhilfe zufrieden sind“, sagt Rosenkötter.

Für die Kundschaft steht auch jetzt noch eine große Auswahl an Brillenfassungen bekannter Hersteller wie Gerry Weber oder

Rodenstock bereit. Auf Wunsch kann das gewünschte Modell zum Probetragen mit nach Hause genommen werden. Gemeinsam mit Augenoptiker Thomas Augat berät Rosenkötter umfassend: „Optische und technische Probleme waren immer eine spannende Herausforderung für uns“, erläutert der Geschäftsinhaber. Die beiden Experten nehmen sich viel Zeit, um die Augen ihrer Kunden zu vermessen und die richtige Brillenglasstärke zu ermitteln. Nach einer individuellen Beratung werden die Gläser in der angeschlossenen Werkstatt des rund 120 Quadratmeter großen Fachgeschäfts geschliffen und die Brille anschließend individuell angepasst, damit sie perfekt sitzt.

Optik Stallmann, Leher Heerstraße

27-31, ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Mittwochnachmittags bleibt das Geschäft geschlossen. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 23 65 21 sowie unter www.optik-stallmann.de.