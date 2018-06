Inge Bischoff bietet Bremensien und allerlei regionale Produkte an, auch in Pappkoffern. (Lena Häfermann)

Auch als Bewohner der Hansestadt findet man in der großen Bremensien-Auswahl Nützliches, Tüdelkram und eine Reihe an kulinarischen und original bremischen Spezialitäten.

Im Leckereiensortiment gibt es Süßkram wie Bremer Klaben – sogar im Sommer, weil die Nachfrage so groß ist –, Bremer Kluten, den Babbeler und Kaffeebrot. Hinzu kommen Herzhaftes wie der Bremer Knüppel, Mockturtle-Suppe, Labskaus, Weine aus dem Ratskeller, Bier der Union-Brauerei und das Schnoorbräu sowie der legendäre Eiswette-Korn. Auch Kaffee und Tee aus der Hansestadt sind erhältlich.

„Stadtbummler und Urlauber kaufen oft Magneten oder Geschirrtücher“, sagt Inhaberin Inge

Bischoff, „die lassen sich gut mitnehmen.“ Ihre Kunden seien neben Touristen vor allem Bremer und Firmen, die besondere Geschenke suchen, sowie Butenbremer, die eine Erinnerung mitnehmen. „Wer sich eine Auswahl an Spezialitäten und Bremensien zusammenstellen lassen möchte, sollte entweder vorher anrufen oder ein paar Minuten Zeit mitbringen“, sagt Bischoff, die die Schnoortreppe vor 25 Jahren eröffnet hat und kürzlich von der Handelskammer Bremen zum Jubiläum ausgezeichnet wurde. „Das Paket wird immer individuell und frisch gepackt, besonders wenn Lebensmittel mit in den Präsentkorb sollen. Fertiges haben wir nicht.“

Weil der Trend zum plastikfreien Einkaufen geht, hat sich Bischoff kleine Pappkoffer und Papiertüten einfallen lassen, die sich nicht nur gut als Verpackung machen, sondern auch ein hübsch verpacktes Präsent abgeben.

In der Schnoortreppe sind außerdem die handgefertigten putzigen Nachbildungen der typischen Schnoor-Häuser erhältlich. Sie sind durchnummeriert und eignen sich prima zum Sammeln.„Früher gab es die Häuser in vielen Geschäften zu kaufen. Heute sind wir die Einzigen“, erläutert Bischoff. Weitere Besonderheiten sind Krawatten, Fliegen und Einstecktücher in bremisch rot-weiß. „Es macht Spaß, im Laden zu stehen und Geschenke zu verkaufen. Man hat eigentlich nur mit netten und gut gelaunten Leuten zu tun“, sagt die Chefin.