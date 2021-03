Das besondere Ambiente macht das Fachgeschäft in Oberneuland unverwechselbar. (Andreas Schack)

Zu den Kunden des Pädakustikers zählen Erwachsene und Kinder mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen.

Beim Betreten des Geschäfts, direkt am Parkplatz des ehemaligen Edeka-Standortes gelegen, fällt schnell das exklusive Ambiente der ­Räume auf. Krause legt, neben professioneller Beratung und modernen Geräten, Wert ­darauf, dass seine Kunden sich stets wohlfühlen. Gleichzeitig ist es ihm wichtig, dass gutes Hören nicht teuer sein muss. „Gesetzlich Versicherte können mit einer ­ohrenärztlichen Verordnung, Hörgeräte auch ohne einen persön­lichen Eigenanteil, mit einer ­Zuzahlung von nur zehn Euro je Gerät erhalten“, erläutert der Fachmann.

Hörgeräteakustikermeister Christian Krause bietet mit seinem Fachgeschäft Am Ohr alles rund um das Thema Hören. (Andreas Schack)

Die Entwicklung der Hör­geräte-Technik habe in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht, sagt Krause. „Hörgeräte kleinster Bauweise bringen heute, neben einer ganzen Reihe von technischen Vorteilen, vor allem Komfort und ästhetische Vorteile, mit sich“, erläutert er. So könnten Kunden die kaum noch sichtbaren Geräte etwa per Bluetooth mit ihrem Smartphone oder ihrem Fernseher verbinden, nennt er ein Beispiel für den Fortschritt. Zudem seien viele Geräte bereits mit Akkus ausgestattet, die den oft ­lästigen Batteriewechsel ersparen. „Diese Hörgeräte können einfach in eine Aufladestation gelegt ­werden.“

Ob ein Hörgerät zum Träger passt, können Kunden in den ­Anpasskabinen des Geschäftes und zu Hause, im persönlichen Umfeld testen. Am Ohr ist für ­seinen vielfältigen Kundendienst bekannt. So werden dort Hörgeräte aller Fabrikate repariert und Maßotoplastiken, Schwimm- und Gehörschutz noch selbst hergestellt. Lichtsignalanlagen für Schwer­hörige können ebenso ­bezogen werden wie Batterien und eine Vielzahl von Zubehörartikeln. Auf die aktuellen Hygieneschutzmaßnahmen legt Krause großen Wert: „Wir haben alle notwendigen Vorkehrungen für den Schutz unserer Kunden getroffen“, betont er.

Christian Krause bringt mehr als 35 Jahre Berufserfahrung mit. Auch Kunden mit Tinnitus sowie Implantaten werden von ihm betreut und versorgt. „Tinnitus-­Noiser etwa sind speziell für Tinnitus-Patienten entwickelte Geräte. Sie erzeugen ein Geräusch, das der Patient als nicht störend empfindet und den störenden­ ­Tinnitus-Ton überlagert“, erläutert Krause. Wie jedes Hörgerät, ­werde auch ein Tinnitus-Noiser individuell an den Patienten angepasst, unterstreicht Krause.

Weitere Informationen über das ­Angebot des Hörakustik-Fachgeschäfte Am Ohr – exzellentes Hören finden ­Interessierte im Internet unter ­www.am-ohr.de.