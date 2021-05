Brigitte Seidel (links), Marion Schröter und ihr engagiertes Team (rechtes Foto) arbeiten für eine individuelle Versorgung ihrer Patienten eng zusammen. (Andreas Schack)

Seit Beginn der Pandemie sind die Herausforderungen für Pflegekräfte, Patienten und Angehörige gestiegen. Mit ­Beginn der Impfkampagne wächst nun die Hoffnung auf eine baldige Entspannung der Lage.

„Wir pflegen ungefähr so viele Patienten wie in einem kleineren Krankenhaus aufgenommen werden könnten“, beschreibt Brigitte Seidel den Umfang der Aufgaben, dem ihr Team täglich mit viel Engagement begegnet. Gemeinsam mit Marion Schröter leitet sie den Pflegedienst seit 24 Jahren. „Die vergangenen zwölf Monate gehörten sicher zu den bisher herausforderndsten für uns alle“, erläutert sie. Seit einem Jahr arbeite ihr Team corona-bedingt unter erschwerten Bedingungen. Die zusätzlichen Hygienemaßnahmen hätten ihre Tätigkeiten sehr verändert: „Neben der Arbeit mit Maske und Handschuhen brauchen wir viel mehr Zeit für Vorbereitungen, den Besuch und die Nachbereitung“, sagt Seidel. Um die Versorgung ihrer Patienten sicherzustellen, suchten die Pflegeexpertinnen darum bereits zu Beginn der Pandemie die Zusammenarbeit mit dem Oberneuländer Pflegedienst von Dieter Hermann. „Wir sind dankbar für das gute Miteinander mit unserem ehemaligen Kollegen“, sagt Schröter. Gute Zusammenarbeit und die gegenseitige Unterstützung im Team seien heute so wichtig wie noch nie. Nur so könnten die Patienten weiterhin individuell, umfassend und vertrauensvoll versorgt werden. „Wir unternehmen dafür normalerweise viel gemeinsam, gehen gern auch mal alle zusammen etwas essen und hoffen, dass dies bald wieder möglich sein wird“, sagt Schröter.

„Unsere Hausbesuche sind seit Beginn der Pandemie oft der einzige zwischenmenschliche Kontakt“, berichtet Seidel aus dem Alltag. „Wenn es die ambulante Pflege nicht gäbe, würde das ganze System zusammenbrechen“, mutmaßt sie. Die meisten Menschen würden schließlich zu Hause von Pflegekräften und Angehörigen betreut. Das bestätigt der Verband für häusliche Betreuung und Pflege (VHBP). Aktuell sind demnach in Deutschland über vier Millionen Menschen pflegebedürftig. Rund dreiviertel aller Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt und betreut. Angesichts von Personalnot und demografischer Entwicklung werde der Bedarf nach häuslicher Versorgung noch wachsen, prognostiziert der Verband.

„Trotz aller aktuellen Schwierigkeiten ist die häusliche Pflege, die schönste Möglichkeit Menschen zu helfen“, erläutert Seidel. „Wenn wir zu unseren Patienten gehen, kommen wir immer als Gast und begegnen uns auf Augenhöhe“, beschreibt sie die Philosophie des Pflegedienst Seidel & Schröter. Trotz aller aktuellen Herausforderungen sei dabei immer Zeit für Begegnungen und einen persönlichen Austausch, erklärt sie ihre Motivation für die so wichtige Arbeit in der ambulanten Pflege. Mit der steigenden Impfquote unter Patienten und Pflegekräften sei nun hoffentlich bald auch wieder eine Pflege möglich, bei der nur der Mensch im Mittelpunkt stehe und kein Virus mehr vom Wesentlichen ablenke.

Weitere Infos über den Pflegedienst ­Seidel & Schröter, Oberneulander Heerstraße 35, gibt es unter Telefon 25 01 20 und auf www.bspflege.de.