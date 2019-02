Bei der fünften HEVIE-Auflage soll am Sonnabend zunächst der Sport im Vordergrund stehen, während der Sonntag für die Freizeit- und Gewerbemesse vorgesehen ist. (Stadtteilmarketing Hemelingen)

Unter dem Motto „Ehrenamt sucht Freiwillige“ sind am Sonnabend,

16. Februar, Einrichtungen, Vereine, Initiativen und Engagierte ins Foyer der Wilhelm-Olbers-Schule, Drebberstraße 10, eingeladen. In Kooperation mit den Brückengemeinden, dem Bürgerhaus Hemelingen, der Bremer Heimstiftung, dem Netzwerk Alte Vielfalt, dem WIN-Büro und dem Stadtteilmarketing Hemelingen ist die Idee zur Vernetzung von Ehrenamt und Freiwilligen entstanden. Von 11 bis 16 Uhr erfahren Interessierte unter anderem im Zuge eines Vortrags „Welcher Engagement-Typ bin ich?“. Parallel berichten Akteure von ihren Organisationen. Aussteller können sich noch anmelden. Infos gibt es im Internet unter www.freiwilligentag- hemelingen.de.

Am Dienstag, 19. Februar, findet von 19.30 bis circa 21 Uhr ein Runder Tisch im Paulaners im Wehrschloss statt. „Dieser Stammtisch ist als Austausch und Netzwerktreffen gedacht“, erläutert die Stadtteilmanagerin. An diesem Abend stehen die Themen „Neue Service-Ideen für die Kundenbindung“, „Heimat shoppen“ und „Sauberkeit im Stadtteil“ auf der Agenda. Ein zweiter Hemelinger Stammtisch für alle lokalen Unternehmen ist auf den 14. März terminiert. Ab 19 Uhr kommen die Mitglieder bei Kick and More von Andras Winkler in der Mahndorfer Heerstraße 24 zusammen.

Die Präsentation über die Arbeit des Stadtteilmarketings 2018/19 steht am Donnerstag, 21. März, neben aktuellen Themen und Projekten auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung. Die Bremer Freifunker stellen zudem Optionen für freies WLAN vor. Mitglieder und Interessierte treffen sich um 19.30 Uhr im Restaurant Kapadokya in der Hastedter Heerstraße 283. Es gibt turnusmäßige Vorstandswahlen. „Vielleicht finden sich Interessierte, die in dem derzeitigen Fünferteam mitarbeiten möchten“, sagt Benke. Gäste sind bei der Versammlung gern gesehen. Sie sollten sich bei den Akteuren per E-Mail an kontakt@

hemelingen-marketing.de anmelden.

Der Höhepunkt des Jahres steht im Sommer an: Am 31. August und 1. September steigt im Tamra-

Hemelingen-Park das Stadtteilfest. Unter dem Motto „Fünf Teile sind das Ganze“ geht die Hemelinger Vielfalt, kurz HEVIE, in die fünfte Runde. Die Planungen laufen bereits. So soll der Sonnabend den Veranstalter zufolge ganz im Zeichen des Sports und der Livemusik stehen.

Vereine, Organisationen, Institutionen und sportlich Interessierte, die am Fest mitwirken möchten, treffen sich am 17. April um 14 Uhr im Jugendhaus Hemelingen. Eine kurze Info über die Teilnahme nimmt die Stadtteilmanagerin per E-Mail an kontakt@hemelingen- marketing.de entgegen. Neben dem Sportangebot mit Boule, Fußball, Frisbee, Beachvolleyball und der Musik wird am ersten Tag das Hemelinger VIEH, das neue Veranstaltungsmaskottchen, präsentiert. Am zweiten Tag folgt eine Freizeit- und Gewerbemesse mit zahlreichen Ausstellern und einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. Weitere Informationen zur HEVIE 2019 gibt es im Internet unter www.hevie-bremen.de.