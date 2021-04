Der Kundschaft – mit Distanz – stets zu Diensten: Katja Gravert, Geschäftsführerin von Kindervater Innendekoration, und Sophia Ikpoh. (Roland Scheitz)

Mit Ruhe, Gelassenheit und Optimismus lassen sich die meisten Situationen des Lebens besser meistern. Und in Zeiten wie diesen hat sich die Inneneinrichtungsbranche vorgenommen, uns zu mehr innerem Gleichgewicht und Zuversicht zu verhelfen. Dieser Vorsatz spiegele sich sichtlich in den aktuellen Heimtextil-­Trends wider, sagt Katja Gravert, Geschäftsführerin von Kindervater Innendekoration. „Sanfte Farben, ruhige Dessins und leichte, fließende Materialien erzeugen eine Stimmung von Sicherheit und Geborgenheit“, erläutert die Einrichtungsexpertin.

Wer sich davon überzeugen möchte, sollte sich von den Schaufenstern des Fachgeschäftes inspirieren lassen. Bitte beachten: Obwohl das Stöbern im Laden nach den geltenden Vorgaben zurzeit nicht möglich ist – für Bestellungen aus der Distanz ist das Team selbstverständlich online und telefonisch erreichbar. Der handwerkliche Bereich mit Aufmaßtermin, Lieferung und Montage läuft wie gewohnt weiter.

Das Zuhause ist in den vergangenen Monaten zwangsläufig zum Lebensmittelpunkt und Zufluchtsort geworden. Mehr denn je werkeln und dekorieren die Menschen um. Möbel- und Wohndekoration verzeichnen überdurchschnittliches Interesse, Bücher mit Tipps zum Aufräumen und Sendungen zum Thema boomen. Die vergangenen Monate haben sich auch auf das Heimtextil-­Design ausgewirkt. Die Trendbeobachter der Frankfurter Messe Heimtextil, einer der führenden internationalen Fachmessen der Branche, sehen für die kommende Saison mehrere parallele dominierende Richtungen voraus. Ein modern interpretierter Landhausstil sorgt für ein Revival nostalgischer Dessins wie Karo- oder romantischer Blümchenmuster. Der klare, zurückhaltende skandinavische Einrichtungsstil bleibt ein wichtiges Thema. Die Farben von Strand, Meer und Wald holen Feriengefühl nach Hause, wenn die Urlaubsreise ausfallen muss.

„Beruhigend und unaufgeregt, aber nicht langweilig“ laute das Motto dieser Zeit, sagt Gravert. „Beispiele sind florale und grafische Muster in pastelligen Farben, die sich auf Vorhängen, Stores, Kissen und Tischwäsche wiederfinden.“ Doch die Natur wirkt auch in ihren kräftigeren Tönen besänftigend. Tiefes Nachtblau, Steingrau, Kupferorange, Dotterblumengelb und saftiges Grün sorgten für Akzente, sagen auch die Veranstalter der aktuellen Heimtextil. „Schwerelosigkeit vermitteln weich fließende, oft transparente Stoffe in Naturoptik aus modernen Materialien, die besonders pflegeleicht sind.“

Funktion und Ästhetik

Auf dem Fußboden soll es gleichfalls so natürlich wie möglich bleiben. Neben hochwertigen und belastbaren textilen Bodenbelägen sind Teppiche als Einrichtungselement wieder zunehmend gern gesehen. Getupft, gewebt oder geknüpft wirken sie nicht nur wohnlich. „Sie übernehmen auch in puncto Akustik, Feuchtigkeits- und Staubbindung eine wichtige Funktion für das Raumklima.“

Obwohl in Pandemiezeiten wenig berechenbar ist, kommt der nächste Sommer bestimmt. Jetzt ist daher eine gute Zeit, um sich mit effektivem Sicht- und Sonnenschutz vorzubereiten. Die Expertin empfiehlt ihren Kunden gern funkgesteuerte Rollos und Jalousien, die nicht nur sehr komfortabel per Smartphone zu bedienen sind. „Ihr besonderer Vorteil ist es, dass bei der Montage keine Wand aufgestemmt und kein Kabel verlegt werden muss. Die gesamte Steuerungstechnik ist unsichtbar im Kopfprofil verborgen“, erläutert Gravert

Bestseller sind seit Jahren Plissee-Anlagen, die Funktion und Ästhetik optimal kombinieren. Bei Kindervater gibt es sie nun in den Tönen und Mustern der Saison und von Herstellern, die beste Qualität garantieren – darunter MHZ, Alugard und Luxaflex. Gut zu wissen: Plissees sind für nahezu jede Fensterform und -größe maßgefertigt lieferbar.

Seit einiger Zeit sind auch Jalousien erhältlich, die im Fenster frei nach oben und unten verschiebbar sind. „Die Vorteile der Jalousien: Lichteinfall und Blickschutz sind individuell einstellbar. Und weil die Alulamellen ganz einfach abgewischt werden können, eignen sie sich besonders gut für Küchen- oder Badfenster“, sagt die Fachfrau. Besonders großen Durchblick erlaubt die Variante „Mega View“: Bei ihr schieben sich beim Öffnen automatisch je zwei Lamellen ­zusammen und geben so einen ­doppelt so breiten Zwischenraum frei.

Wie Menschen sich gut und gerne einrichten möchten: Das ist seit fast 90 Jahren das Geschäft des Findorffer Unternehmens, das von Emil Kindervater gegründet und von Enkelin Katja Gravert in der dritten Generation geführt wird. Und dieses Thema ist, wie man sieht, aktueller denn je.

Kindervater Innendekoration, Fürther Straße 2, 28215 Bremen. Die aktuellen Geschäftszeiten sind montags bis freitags 9 bis 15 Uhr. Weiter Informationen unter Telefon 35 30 31, per E-Mail an info@kindervater.net und im Internet unter www.kindervater.net.