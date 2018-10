Koll Macher&Maerkte; ET: 08.10. (Susanne Luerßen-Semken)

Das stört die Erholung. „Wir versuchen herauszufinden, was unsere Kunden am Schlaf hindert“, sagt der 59-Jährige. Das könne ein falsches Kissen sein oder die Zudecke passe nicht zu den Bedürfnissen. Otten empfiehlt daher, sich eine Sommer- sowie eine Winterdecke anzuschaffen. Aktuell läuft im Fachgeschäft die Aktion Winterbetten zu Sommerpreisen.

„Eine gute Beratung ist Voraussetzung, um Nacken- und Rückenschmerzen den Garaus zu machen“, sagt Otten. Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Eine Matratze sollte zum Lattenrost passen, erläutert der Experte. Eine gute Unterlage sei druckentlastend. Im Geschäft können Kunden Probeliegen. „Manchmal schläft jemand dabei ein. Wir stören dann nicht und warten, bis der Ehepartner ihn weckt.“ In solch einem Fall sei die richtige Matratze gefunden. „Je

weniger man sich bewegt, desto besser schläft man“, sagt Otten. Wichtig sei das Alter eines Bettes. Die Lebensdauer von Daunendecke und Matratze beträgt zehn Jahre, die eines Kopfkissens drei, die einer Synthetikdecke fünf bis sieben Jahre. Die Haltbarkeit werde oft unterschätzt. „Da liegt eine Matratze schon mehr als 20 Jahre im Bett und der Körper schafft es nicht mehr, die mittlerweile weiche Unterlage mit ihren Kuhlen auszugleichen.“

Bei Betten-Wührmann finden Kunden das richtige Schlafzimmerequipment. Die Daunen und Federn stammen ausschließlich von Schlachtvieh. (Susanne Luerßen-Semken)

Für jedes Bedürfnis

Wer seine Ruheoase neu einrichten möchte, sollte sich seiner Vorlieben bewusst sein und sich fragen, ob er schnell schwitzt oder welche Temperatur im Schlafzimmer als angenehm empfunden wird. Für jeden Wunsch gibt es bei Betten-Wührmann eine Lösung. Die Mitarbeiter bringen im ausführlichen Gespräch in Erfahrung, was für die nötige Nachtruhe sorgen kann und empfehlen das auf die Person zugeschnittene Produkt. „Wir beraten auch zu Hause oder liefern Probematratzen, die 14 Tage lang getestet werden können“, erläutert der Firmeninhaber. Da wir ein Drittel des Lebens schlafen, sollte das Schlafzimmer stets gut gepflegt werden. „Ein erholsamer Schlaf ist im trockenen Klima möglich“, erläutert Otten. Während der Nacht verliert der Mensch rund einen halben Liter Schweiß, den Kissen, Decke und Matratze auffangen. Das morgendliche Stoßlüften sei deshalb wichtig, um Hausstaubmilben, die von Feuchtigkeit und Hautschuppen leben, keine Chance zu geben. Das Lüften trocknet die Laken, lässt aber Salzkristalle zurück, weshalb ein Austausch von Matratze und Co. wichtig ist.

Komplette Schlafsysteme, Daunendecken in Sondermaßen und passende Kissen sind vielgefragte Themen. Desgleichen ist Betten- Wührmann gefragter Ansprechpartner für Kunden mit speziellen Anforderungen. „Physiotherapeuten schicken uns Kunden, die mit Schmerzen aufwachen“, sagt Otten. Er weiß: Die Tiefschlafphase ist für die Regeneration des Körpers zuständig. Je kürzer diese, desto eher komme es zu Konzentrationsschwierigkeiten, vermehrtem Hungergefühl und Aggressionen. Betten-Wührmann hilft, alles für eine gute Nacht zu finden.