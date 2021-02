„Gut besucht ist unser drei- bis vierstündiger Letzte-Hilfe-Kurs, bei dem es neben Linderung von Leiden und Abschiedsritualen auch um Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten geht“, erläutert Christian Woiwode. Hospiz Horn unterrichtet zudem Pflegekräfte, die sich in Ausbildung befinden, in den Themen

Sterben, Tod und Trauer. Für Hinterbliebene macht der Verein kostenfreie Angebote wie ein „stärkendes Abendessen“ oder den

„Spaziergang für Trauernde“. Grundsätzlich gelte: Je früher eine Begleitung durch den Hospizdienst in Anspruch genommen

werde, desto mehr profitierten Betroffene und deren Angehörige von einer Entlastung, sagt Woiwode.