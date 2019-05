Kollektiv Macher & Märkte (BIANCA KLÄNER)

Der Bremer Hörakustikmeister hat sich im Jahr 2012 mit seinem eigenen Betrieb selbstständig gemacht – und ist inzwischen an drei Standorten vertreten.

Im Handwerk ist der Unternehmer bereits sein gesamtes Berufsleben lang tätig. Er lernte Maschinenschlosser, arbeitete im Fußbodenbau sowie als Maler und Dachdecker. Als der gebürtige Bremer genug von Baustellen hatte, fand er den Weg in seinen jetzigen Beruf: über den Vater seiner damaligen Freundin, der ein Hörakustikgeschäft besaß und ihm eine Umschulung ermöglichte.

Hörakustikmeister Martin Ketz in der Messkabine des Stammsitzes Am Dobben 129. Rechts zeigt sich, wie klein und dezent moderne Hörgeräte sein können. (BIANCA KLÄNER)

Mit eigenem Labor

Zunächst war Ketz 17 Jahre lang angestellt. „Die Selbstständigkeit hat sich spontan ergeben“, sagt der Hörakustikmeister, der seine Entscheidung nicht bereut. „Dazu gehört natürlich, dass man ständig arbeitet, präsent sein muss und sehr viel Verantwortung trägt. Darüber muss man sich vorher im Klaren sein.“ Ob die Betreuung der Kunden, die Mitarbeiterführung oder Bürotätigkeiten – alles, was zu seiner Selbstständigkeit gehört, erledigt er mit viel Freude und Spaß an der Arbeit.

Das Unternehmen, zu dem auch Auszubildende gehören, bietet individuelle Höranalysen, intensive Beratungen und multimediale Anpassungen. „Das Vorgespräch ist sehr wichtig, denn es müssen Faktoren wie das Umfeld sowie die Wünsche des Betroffenen berücksichtigt werden“, sagt der Experte. Das Probetragen mehrerer Geräte kann einige Wochen dauern, da ein System für den Alltag perfekt angepasst sein soll. Der Betrieb verfügt über ein eigenes Otoplastiklabor, sodass Ketz und sein Team selbst und vor Ort Ohrstücke nach Maß fertigen.

„Kommunikationsfähigkeit und Feingefühl sind in unserem Beruf sehr wichtig“, sagt der Unternehmer über die zwischenmenschlichen Anforderungen. Er selbst ist größtenteils am Stammsitz im Ostertor tätig, während an den Standorten Kattenturm und Gröpelingen jeweils ein Meister die Arbeit koordiniert.

Bluetooth als Brücke

Im Lauf der Jahrzehnte hat der Handwerksmeister miterlebt, wie sich die Branche verändert: Die Hörsysteme sind wesentlich kleiner geworden, Arbeiten wie die Hörtests sind nun stark vom Computer geprägt. „Auch die Hörgeräte sind seit Längerem digital. Über Bluetooth kann man sie etwa mit dem Fernseher und dem Telefon verbinden“, erläutert Ketz. Zu

Weiterentwicklungen hält sich das Team durch Schulungen auf dem neuesten Stand.

Weitere Informationen über Hörgeräte Ketz, Telefon 79 47 84 90, gibt es am Stammsitz Am Dobben 129: montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr sowie nachmittags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr (außer mittwochs). Die Internetadresse lautet www.hoergeraete-ketz.de.