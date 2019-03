Bettina Pilster, Leiterin der Musikschule Casa della Musica. (BIANCA KLÄNER)

„Von Akkordeon bis Zither kann man bei uns alles erlernen“, sagt Pilster. „Unser Programm bietet außerdem gemeinsame Opernbesuche, Übernachtungen in der Musikschule, Ensemblespiel, Singen im Chor und vieles mehr.“ Die Jüngsten können mit musikalischer Früherziehung beginnen und dann im Schnupperkurs ein Jahr lang ausprobieren, welches Instrument ihnen gefällt.

„Mein Lieblingsinstrument ist die Stimme“, sagt Pilster, die bereits als Kind im Chor sang und sich 1999 nach dem Musikstudium selbstständig gemacht hat. In ihrer Schule geben mehr als 40 Lehrer Gruppen- und Einzelunterricht. Dank der Leihinstrumente muss kein Einsteiger ein teures Instrument kaufen, stattdessen kann man in Ruhe ausprobieren. Zehnerkarten ermöglichen Berufstätigen flexible Termine. Nur eines bekommt man dort nicht: Leistungsdruck. Pilster möchte Menschen in die Lage versetzen, etwaige negative Erlebnisse in der Vergangenheit hinter sich zu lassen und die Freude an der Musik wiederzuentdecken. „Wichtig ist mir auch, Kindern früh zu zeigen, dass Fehler normal sind und Auftritte großen Spaß machen können.“



Das Casa della Musica in der Hamburger Straße 15 und in der Habenhauser Landstraße 282 ist erreichbar unter Telefon 498 63 31 und 43 38 16 94. Weitere Informationen sind auf der Internetseite casadellamusica.de verfügbar.