Reformhaus-Chefin Monika Wagner empfiehlt Silicium-Gel für gesunde Haut, Haare, Nägel und fürs Bindegewebe. (Andreas Schack)

Zum Start in den Frühling überrascht das Reformhaus Wagner seine Kunden jetzt mit Aktions- und Sonderpreisen.

Geführt werden die beliebten Reformhäuser von Monika und Hans-Peter Wagner. Filialleiterin Meike Hasler unterstützt ihre Kundschaft in Horn bei der Produktauswahl persönlich und berät bei ganz unterschiedlichen Anwendungsfragen – vom Schwarzkümmelöl gegen Zecken bis zu natürlichen Nahrungsergänzungen für eine schöne Haut. „Lasst die Nahrung so natürlich wie möglich“, beschreibt Monika Wagner den Kern ihres Angebots. „Nachhaltige Lebensmittel, pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, Naturarzneimittel sowie Artikel für Körperpflege und Naturkosmetik müssen die Kriterien einer umweltschonenden und natürlichen Herstellung erfüllen, um in unser Sortiment aufgenommen zu werden“, erläutert die 55-Jährige. Vor rund 40 Jahren erwarb ihr Mann die beiden Häuser und wagte damit den Sprung in die Selbstständigkeit. Seitdem sind ihre Reformhäuser in der Berckstraße 4 in Horn sowie in der Georg-Gröning­Straße 127b in Schwachhausen beliebte Ziele für gesundheits- und naturbewusste Verbraucher.

Riecht gut und schont sowohl die Haut als auch die Natur: Seife aus dem Reformhaus. (Andreas Schack)

Lange Tradition

Die Tradition der Reformhäuser reicht bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Im Sortiment sollen die Kunden alles finden, was zu einem naturbewussten, nachhaltigen Lebensstil gehört, wie ihn die Philosophie der Lebensreform-­Bewegung definiert. Dazu gehören eine naturnahe und nachhaltige Lebensweise, ökologische Landwirtschaft, Vegetarismus und Naturheilverfahren.

Für diese Lebensweise, die heute in Zeiten der Klimabewegung erneut ins Bewusstsein vieler Menschen gerückt ist, steht der geschützte Begriff Reformhaus. Für einen gesunden Start in die sonnige Jahreszeit haben Vitalstoffberaterin Wagner und Diplom-­Kosmetikerin Hasler ihren Kunden eine Auswahl von Produkten mit besonderen Eigenschaften zusammengestellt. Noch bis Ende Mai machen zudem Sonderpreise Lust zum Ausprobieren. Natürliche Schönheit mit System verspreche etwa das Silicium-Gel Silicea, erklärt Wagner: „Silicium ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das am Aufbau von Bindegewebe, Haut, Haaren und Nägeln entscheidend mitwirkt“, erklärt sie. Eine ganze Reihe von Silicea-Produkten sorge für straffe Haut, kräftiges Haar, feste Nägel und gesundes Bindegewebe.

Das rein mineralische Silicium-­Gel gibt es zum Einnehmen und zur Anwendung auf der Haut – „ganz ohne Zusatzstoffe“, betont Wagner. Innerlich angewendet, trage es zur Verbesserung des Erscheinungsbildes von Haut, Haaren und Nägeln bei. Äußerlich angewendet, könne es zur Abhilfe bei kleinen Wunden und Hautreizungen sowie leichten Verbrennungen von Sonnenbrand eingesetzt werden, berichtet sie. Eine schöne Möglichkeit, das Silicium-Gel auch in fruchtigen und praktischen Portions-Sticks immer bei sich zu haben, böte Silicea-Direct: „In Kombination mit Biotin und Selen sind diese Beauty-Sticks eine griffbereite Alternative, die ich immer in meiner Handtasche bei mir trage.“

Bewährte Mittel

Von den besonderen Eigenschaften einer fast vergessenen Heilpflanze aus dem Morgenland berichtet Filialleiterin Hasler: „Schwarzkümmelöl soll durch die Stärkung des Immunsystems bei ganz verschiedenen Gesundheitsproblemen helfen und verspricht Linderung bei Heuschnupfen, Neurodermitis und Asthma“, berichtet sie. Sogar als natürliches Abwehrmittel gegen Zecken könne es eingesetzt werden, da das Öl für den Menschen unmerklich den Körpergeruch verändere.

Die Geschichte der Heilpflanze gehe dabei weit zurück: Bereits vor 6000 Jahren schätzten die Assyrer den Schwarzkümmel als vielseitiges Heilmittel. Auch die Ägypter benutzten den Schwarzkümmelsamen als Heil- und Würzmittel. So soll selbst im Grab des ägyptischen Pharaos Tutanchamun ein Fläschchen mit der kostbaren Heilpflanze gefunden worden sein. Überliefert ist ebenfalls, dass die ägyptischen Königinnen Nofretete und Kleopatra Schwarzkümmelöl zur Schönheits- und Körperpflege verwendeten.

Im Mittelalter kam der Schwarzkümmel auch nach Europa. Hildegard von Bingen und Hieronymus Bosch erwähnten ihn in ihren Kräuterbüchern. „Heute erlebt das ‚Öl der Pharaonen‘ eine Renaissance. Viele Studien und Untersuchungen in Europa und den USA bestätigen seine eindrucksvollen Heilwirkungen“, berichtet Hasler. Die Hauptanwendungsgebiete des Schwarzkümmelöls seien laut Hersteller seine kräftigende und stabilisierende Wirkung auf das Immunsystem, seine bronchienerweiternde Wirkung sowie seine positive Wirkung bei Allergien und Hautproblemen. Wie bei fast allen Naturheilmitteln sei auch bei Schwarzkümmelöl eine längere und regelmäßige Einnahme erforderlich, empfiehlt die Reformhausfachverkäuferin.