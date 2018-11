Bremen Schnoor

Natürliche Unikate aus aller Welt

Lena Häfermann

Liebhaber von Mineralien, Fossilien und Edelsteinen finden im Schnoor, in der Wüstestätte 4, ein kleines Paradies. Auf rund 30 Quadratmeter bieten Thomas und Ursula Helligrath seit fast einem Vierteljahrhundert Rohmineralien, Trommelsteine und Schmuckstücke aus vielfältigen Gesteinen an, die sie in Ländern auf der ganzen Welt einkaufen.