Neues zeigen und Inspiration bieten: Mit der neuen Ausstellung präsentiert Osmers in Horn die Vielfältigkeit der Badgestaltung in zahlreichen Facetten. (Osmers in Horn)

Es ist eine ganz besondere Ausstellung für hochwertige Bäder, die Osmers in Horn zum Ende des vergangenen Jahres eröffnete. Das Fachgeschäft in der Horner Heerstraße, Ecke Marcusallee, ist spezialisiert auf Wärme und Wasser. Die neue Ausstellung überrascht dabei nun mit waschechten Erlebnissen – von Waschtischen mit fließendem Wasser bis zur Sauna mit wohl­tuendem Dampf.

„Uns war es wichtig, unsere Ausstellungsstücke lebendig zu präsentieren“, sagt Geschäftsführer Matthias Schröder. „Deshalb fließt bei uns Wasser aus dem Hahn und die Infrarotheizung strahlt tatsächlich wohlige Wärme aus“, erläutert er. Gemeinsam mit David Lange, ebenfalls Geschäftsführer von Osmers in Horn, hat Schröder die großzügige Ausstellungsfläche des beliebten Fachgeschäfts völlig neu gestaltet. Und das nicht ohne Grund. Die Bedeutung des heimischen Badezimmers hat dem Experten zufolge in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Eine Wellnessoase in den eigenen vier Wänden ist für zahlreiche stressgeplagte Menschen ein wichtiger Rückzugsort, ein Raum für Entspannung und Regeneration.

Badplanerin Karin Loewner entwickelt nach den Wünschen ihrer Kunden am PC ein 3-D-Modell des zukünftigen Traumbades. (Andreas Schack)

Diesem Anspruch haben die Bad- und Sanitärexperten mit der Ausstellung mehr als Rechnung getragen. „Der Trend bei der Badsanierung hin zum Spa-Erlebnis daheim ist ungebrochen. Als Meisterbetrieb bringen wir Ästhetik und Funktionalität bei der Planung in Einklang“, erläutert Schröder. Mit seinem Angebot richtet sich der Fachbetrieb hauptsächlich an Privatkunden.

Mit Karin Loewner steht den Kunden von Osmers in Horn bei der Planung ihres zukünftigen Wellnesstraums eine erfahrene Einrichtungsexpertin zur Seite. Nach einer Bestandsaufnahme vor Ort durch ihre Kollegen, sorgt sie dafür, dass die Wünsche für das neue Bad in einem 3-D-Entwurf bereits früh Gestalt annehmen. Auf einem großen Bildschirm lässt sich das zukünftige Bad so schon vor Beginn der Arbeiten im Rahmen eines virtuellen Rundgangs aus allen denkbaren Perspektiven erleben – Lichtdesign und Änderungswünsche selbstverständlich inklusive.

Ausstellung Gang rechts.jpg (Osmers in Horn)

Alles aus einer Hand

In der Ausstellung gibt es vieles

zu entdecken, das heute zu einer modernen Badsanierung gehört: von den Fliesen über die Armaturen bis zu passenden Badmöbeln. „Bekannte Marken wie Duravit, Geberit, Ideal Standard sowie Grohe und Dornbracht gewähren dabei Zuverlässigkeit und Qualität“, sagt Loewner. „Gestaltungstechnisch ist heute eine Menge möglich. Unsere Ausstellung soll inspirieren.“ Selbstverständlich seien auch viele weitere Produkte im Großhandel erhältlich. Die Ausstellung solle lediglich Anregungen geben, erläutert sie. Maßgeschneiderte Badkonzepte gebe es bei Osmers in Horn für jeden Geldbeutel, ist Schröder wichtig zu erwähnen.

Ein Blick durch die Schaufenster des Fachbetriebs in der Horner Heerstraße lohnt sich. (Andreas Schack)

Zu Beginn der Badsanierung steht die Bestandsaufnahme beim Kunden auf der Agenda. Vor Ort prüfen die Handwerker die zur Verfügung stehende Fläche, die Anschlüsse und weitere Aspekte. „Damit wir die Zusammenarbeit mit Fliesenlegern, Maurern und Elektrikern reibungslos organisieren können, ist eine detaillierte Planung wichtig“, erläutert

der Bad- und Sanitärexperte. Schließlich liege die Bauleitung für das gesamte Projekt in

den Händen des renommierten Meisterbetriebs.

Neun Techniker, drei Azubis und vier Mitarbeiter in der Verwaltung sorgen dafür, dass alle Pläne nach Wunsch umgesetzt werden. „Unsere Kunden bekommen von uns eine Badlösung aus einer Hand“, sagt Schröder. „In diesem Sinne, kümmern wir uns von der digitalen Badplanung bis zur Verlegung der Fliesen und dem Einbau des Lichts um das gesamte Konzept.“ Nach durchschnittlich drei Wochen können die Kunden sich dem Geschäftsführer

zufolge schließlich in ihrer neuen Wohlfühloase erholen.

OiH Dampfdusche.jpg (Osmers in Horn)

Für das Bad besonders gefragt seien derzeit bodentiefe Duschen, lediglich sparsam eingesetzte Wandfliesen, gebürstete Armaturen im Industriedesign sowie spülrandlose WCs. Auch der Aspekt Barrierefreiheit – beispielsweise in Form einer begehbaren Wanne – gewinne zunehmend an Bedeutung. Ein edler Mix aus

Naturmaterialien wie Holz, kombiniert mit Porzellan, Glas und Edelstahl, sorgt für zeitlose Eleganz im heimischen Spa.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite des Fachbetriebs unter www.osmers-horn.de. Besuchstermine können telefonisch unter 0421 / 23 47 47 vereinbart werden. Aber auch spontane Besucher sind herzlich willkommen, sobald die Umstände und Regelungen dies

wieder erlauben.