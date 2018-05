Für alle, die eine psychosomatische Rehamaßnahme in Betracht ziehen, bietet das Zentrum für seelische Gesundheit Bremen einmal wöchentlich eine Sprechstunde an. Diese findet jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr in den Räumen des Zentrums, Neuenstraße 11, statt. Die Beratung steht allen Interessierten offen, ist vertraulich, kostenlos und unverbindlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen erteilt das Zentrum für seelische

Gesundheit Bremen unter Telefon 0421 / 478 85 90 sowie im Internet auf der Seite www.zsg-bremen.de.