Wunschsterne am Tannenbaum. (Stadtmarketing Hemelingen)

Ab sofort werden im Hansa-Carré in Hastedt, in den Bürgerhäusern Mahndorf und Hemelingen sowie im Arberger Hof und bei Kaufland in Sebaldsbrück kleine Sterne ausgegeben. Auf diesen haben Kinder ihren Weihnachtswunsch im Wert von 20 Euro notiert. Nun sind die Hemelinger gefragt, die als Paten diese Wünsche erfüllen. Weitere Sterne können nur noch in dieser Woche an den Standorten ausgefüllt werden.

Damit die Aktion besonders weihnachtlich wird, ist für Freitag, 30. November, ein Baumschmücken an den fünf Standorten geplant. Ab 16 Uhr – beziehungsweise ab 14 Uhr im Bürgerhaus Hemelingen – werden die Tannenbäume mit dem roten Stern in der Spitze, einer LED-Lichterkette und mitgebrachtem Schmuck dekoriert. „Wir freuen uns über die Beteiligung aller Ortsteile, die bei der Aktion am 13. Dezember mit einem weihnachtlichen Begleitprogramm dabei sind,“ sagt Stadtteilmanagerin Birgit Benke. Sie hofft, dass viele Geschenkpaten einen Wunschstern vom Baum nehmen und bis zum 3. Dezember das Paket abgeben. „Die Wünsche sind unterschiedlich – von Schuhen und einer warmen Jacke bis zu Spielzeug“, sagt sie.