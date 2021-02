Hörakustikermeister und Unternehmer Jochen Keibel steht für gutes Hören und verlässliche Innovationen. (Michael Lotz und Keibel Hörgeräte, Keibel Hörgeräte)

Seit 1955 versorgt Keibel Hörgeräte all jene mit individuell angepassten Hörhilfen, die in ihrer akustischen Wahrnehmung eingeschränkt sind. Menschen, deren Gehör aufgrund von gesundheitlichen, altersbedingten oder beruflichen Einflüssen nicht voll leistungsfähig ist, aber auch solche, die ihr Hörerlebnis auf eine neue Ebene heben wollen. Damit stellen sich die Spezialisten einer Aufgabe, die Leidenschaft benötigt. Gutes Hören und Lebens­qualität sind eng verbunden.

Keibel Hörgeräte ist das älteste Fachgeschäft seiner Art in Bremen. Die bis heute erhaltene Leidenschaft für gutes Hören begann mit Ellen Keibel, die 1955 ihr Geschäft in Bremen eröffnet. Mit der Erfindung des Transistors kamen die ersten am Kopf getragenen Hörgeräte auf den Markt und Keibel Hörgeräte war einer der ersten Anbieter in Deutschland. Kunden kamen seinerzeit aus dem gesamten nordwestdeutschen Raum zu den Experten in die Hansestadt. 1966 gehörte Ellen Keibel zudem zu den Gründungsmitgliedern der Bundesinnung des Berufsstands der Hörakustiker.

Ihre Leidenschaft gab sie an ihren Sohn Jochen Keibel weiter. Dieser absolvierte seine Ausbildung parallel zum Gymnasium und legte die Gesellenprüfung 1975, bereits sechs Wochen nach dem Abitur, ab. Es folgte ein Studium der Physik, das er allerdings unterbrechen musste, um nach einem Unfall seiner Mutter das Unternehmen zu übernehmen.

Audiologische Software

Künftig kümmerte sich Jochen Keibel um die Kunden und schuf zudem sein eigenes Handwerkszeug. Die Keibel Labor- und Messtechnik GmbH entstand und entwickelte unter anderem Software für den noch jungen Berufsstand. Jedes Messgerät zur Bestimmung der menschlichen Hörfähigkeit der Marke Siemens wurde etwa mit dieser Software betrieben. Als die Berliner Charité zu Zeiten der DDR bei Hörgeräte-Anpassungen auf digitale Technik umstellte, wurde als audiologische Verwaltungssoftware das System aus Bremen gewählt.

Um eine ausgezeichnete Qualität zu bieten, gründete Keibel vor 40 Jahren eine Manufaktur für Otoplastiken und Im-Ohr-Geräte im Stammhaus Bremen. Um regional der vollständige Partner in der Hörversorgung zu sein, kam 2008 die Partnerschaft in der

Bremer Sternklinik dazu. Neben den besten Hörgeräten werden seitdem Cochlea- und Mittelohr- Implantate von Keibel Hörgeräte angepasst. Eine weitere Besonderheit ist die herstellerübergreifende Kompetenz, die sich in der

Zertifizierung durch vier große Hersteller niederschlägt.

Als jüngste Entwicklung aus den geänderten Ansprüchen und Herausforderungen der Corona- Krise heraus entstand das System call2hear. Diese spezielle Form der Selbstanpassung ermöglicht die kontaktlose herstellerübergreifende Konfiguration von Hörgeräten. Die Testgeräte werden dem Kunden per Bote zugestellt, sodass er sein Zuhause nicht verlassen muss. Während des Testzeitraums unterstützen die Spezialisten von Keibel die Nutzer telefonisch bei der Anprobe und stimmen Klangeinstellungen per Smartphone ab. Zudem hat Jochen Keibel stets den technischen Fortschritt im Blick und setzt sich dafür ein, dass die vielfältigen Möglichkeiten einem breiten Nutzerkreis zugänglich gemacht werden.