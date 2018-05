Freut sich über ein reges Interesse: der ehrenamtliche Vorstand des Hemelinger Stadtteilmarketings um Stadtteilmanagerin Birgit Benke (Mitte). (Stadtteilmarketing Hemelingen)

Stadtteilmanagerin Birgit Benke freut sich über ein reges Interesse an einer Mitgliedschaft im Marketingverein. „Von 43 im Jahr 2014 sind wir auf 150 Mitglieder gewachsen“, sagt sie. Erst vor wenigen Wochen sind das Restaurant Zum Schlut, die Bremer Tafel sowie das Kulturprojekt Schule 21 in das Hemelinger Netzwerk eingetreten. Auch der Stuckateur Ulrich Weber und die Firma ­Feierworker sind Hemelinger Unternehmen, die sich für eine Mitgliedschaft entschieden ­haben.

Erstmalig ist das Bürgerhaus Mahn- dorf Gastgeber des Frühlingsfests der Werbegemeinschaft Rund ums Bremer Kreuz. (Bürgerhaus Mahndorf)

Die Werbegemeinschaft Rund ums Bremer Kreuz ist ein Mitglied der ersten Stunde. Am 27. Mai findet das 16. Frühlingsfest der Gemeinschaft von 11 bis 17 Uhr statt. Erstmalig ist das Bürgerhaus Mahndorf und nicht mehr die Gärtnerei Kolonko der Gastgeber für das bunte Treiben. Mit dabei sind die „schlauen Schnauzen“ aus Angelas Hundeschule und Oscars Spielmobil. Zudem gibt es Ponyreiten sowie weitere Angebote. Das musikalische Bühnenprogramm wird unplugged von Larry and the Handjives und Edeltraut Klein, alias LAPALOMA, gestaltet. Auch für das leibliche Wohl sorgen die Organisatoren.

Nach dem Frühlingsfest stehen weitere Termine auf dem Programm: Am 2. Juni findet das zwölfte Sebaldsbrücker Sommerfest statt, das der Freundeskreis Schlossparkbad von 13 bis 18 Uhr vor dem Schlossparkbad ausrichtet. Das Fest der Vereine wird am 10. Juni von 11 bis 17 Uhr mit dem 125-jährigen Bestehen der Sportgemeinschaft Arbergen-Mahndorf auf dem Arberger Sportplatz gefeiert. Beim Hemelinger Markt rund um das Bürgerhaus Hemelingen erwartet die Gäste am 16. Juni ein buntes Kulturfest der Sinne. Die Tischkarten für den siebten Bürgerbrunch am 24. Juni vor dem Rathaus Hemelingen sind an vielen bekannten Ausgabestellen sowie beim Stadtteilmarketing, Godehardstraße 19, erhältlich.

Für die Hemelinger Vielfalt am 1. und 2. September laufen die Vorbereitungen ebenfalls auf Hochtouren. Am Sonnabend, 1. September, gibt es ab 18.30 Uhr kostenlose Livemusik. Michel Ryeson und die ­Flying Soul Toasters treten auf. Wer als Standbetreiber oder Programmanbieter noch für Sonntag mitmachen möchte, sollte sich schnellstmöglich beim Stadtteilmarketing anmelden.

Der Eintritt zu allen genannten Veranstaltungen ist frei. Weitere Infos gibt es unter www.­hemelingen-marketing.de.