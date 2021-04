Geballtes Fachwissen: Karen Kundrun, Ute Thiel und Claudia Marquardt (stehend, von links) sowie die frühere Geschäftsführerin Angelika Mayer (sitzend, links) und Inhaberin Nadine Bünger. (Karen Kundrun)

Wie ein normaler Arbeitstag im Borgfelder Reisebüro aussehen könnte, hat Nadine Bünger noch nicht erlebt. Ende Oktober des vergangenen Jahres übernahm

sie die bekannte Reisevermittlungsagentur im Ortskern von der langjährigen Inhaberin Angelika ­Mayer – mitten in der Pandemie. Doch vom Virus und den damit einhergehenden Einschränkungen ließ sich die 38-Jährige nicht abschrecken. Persönlich, telefonisch und per E-Mail stehen Bünger und ihre Kolleginnen den Kunden beratend zur Seite und setzen auf eine baldige Lockerung der Reisebeschränkungen. Die Türen des Reisebüros sind geöffnet, wenn auch derzeit noch eingeschränkt.

Große Sehnsucht

„Was für Außenstehende waghalsig oder gar verwegen erscheinen mag, war für mich genau die richtige Entscheidung“, sagt Bünger im Rückblick. Ihr Schreibtisch steht vor einer Tapete mit einem Kreuzfahrtschiff. Sie freue sich, an Bord gegangen zu sein, erläutert die erfahrene Reiseverkehrskauffrau. „Als Angelika Mayer mich anrief und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, das Büro mit drei Teilzeitkräften zu übernehmen, habe ich schon einen Moment länger überlegt.“ Doch dann packte sie der Ehrgeiz und die Lust, „es einfach auszuprobieren“.

Auf genügend Erfahrung kann sie zurückblicken, Bünger bringt Wissen aus über 20 Jahren als angestellte Reiseverkehrskauffrau mit. „Es gab auch in dieser Zeit viele Veränderungen und herausfordernde Situationen“, sagt sie. Von der aktuellen Krise lässt sie sich daher nicht abschrecken. Vielleicht tue es dem Tourismus sogar gut, wenn sich die Menschen zukünftig wieder bewusster für eine Reise entscheiden, mutmaßt die Tourismusexpertin. „Die Sehnsucht der Menschen nach schönen Reisen ist jetzt schon riesengroß. Das spüren wir, wenn wir mit unseren zahlreichen treuen Kunden sprechen“, erläutert die Unternehmerin. „Reisen werden wieder etwas ganz Besonderes sein. Und wir als professionelle Reisevermittler sind dann gefragt.“

Dank an die Kunden

Ihre Vorgängerin Angelika Mayer hat die Geschäftsführung des Reisebüros nach 17 Jahren abgegeben – auch wegen Corona. „Ich bin jetzt 60 Jahre alt und habe einfach nicht mehr die Kraft, das weiter durchzustehen“, erläuterte sie zur Übergabe im Herbst des vergangenen Jahres. Gern hätte sie die 20 Jahre noch rund gemacht – doch es sollte nicht sein. Nun genießt sie ihre freie Zeit mit Mann, Familie und ihren fünf Enkelkindern.

Jetzt kümmern sich Bünger und das bewährte Team um die Wünsche der Kunden aus Borgfeld und umzu. „Es ist wahrlich kein einfaches Geschäft. Reise- und Quarantänebestimmungen ändern sich gefühlt täglich. Aber wir behalten für unsere Kunden den Durchblick“, sagt Bünger. Eine besondere Nachfrage hätten in dieser schwierigen Zeit die Pauschalreiseangebote erfahren. „Mit allerhand Sicherheiten und Rücktrittsmöglichkeiten ist das im Moment die sicherste Art und Weise, die Reise für das nächste Halbjahr zu buchen“, lautet ihre Empfehlung für Reisehungrige.

Mit dem Beginn der Impfkampagne und den ersten warmen Sonnenstrahlen nehme die Nachfrage in diesen Tagen wieder Fahrt auf. „Wir erfahren viel Wertschätzung und sind unseren treuen Kunden dafür sehr dankbar“, erläutert Bünger. In jeder Krise stecke auch immer eine Chance. „Wohin diese aufregende Reise am Ende gehen wird, wollen wir auf jeden Fall mitbestimmen.“

Das Borgfelder Reisebüro, Borgfelder Heerstraße 53, ist persönlich, telefonisch unter 0421 /168 47 74 und per E-Mail unter info@borgfelder-reisebuero erreichbar. Weitere Informationen sind unter www.borgfelder-reisebuero.de erhältlich.