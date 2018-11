Wolfgang Falz fertigt individuellen Schmuck. (Klaus Schmidt)

Diese gibt es bei Wolfgang Falz. In seiner Goldschmiede, Am Landherrnamt 9–11 im Schnoor, verarbeitet er hochwertige Materialien zu Unikaten.

In den Vitrinen des Geschäfts im Altstadtviertel, das eine Goldschmiede und eine Galerie mit wechselnden Ausstellungen vereint, glänzen unter anderem Goldketten, die im Zusammenspiel mit bunten Steinen und Perlen ihre besondere Note entfalten. In der Auslage finden sich zudem Kreolen und ansprechender Fingerschmuck. Im Eingang sitzen der Ladeninhaber und eine Mitarbeiterin an ihren Arbeitstischen. Mit zahlreichen Werkzeugen fertigen sie zahlreiche Schmuckstücke. Schließlich beginnt gerade das Weihnachtsgeschäft und Schmuck ist ein gefragtes Geschenk. Viele Leute, die etwas Außergewöhnliches unter dem Baum platzieren möchten, suchen das Geschäft auf und profitieren von der kompetenten Beratung.

Dem 70-Jährigen bereitet seine Arbeit noch immer Freude. Er entwirft, entwickelt und produziert die hübschen Ketten, Ringe und Armreifen – alles in Handarbeit. Daher steckt in jedem der Stücke eine eigene Entstehungsgeschichte. „Ich sehe den Wert eines Schmuckstücks nicht in der Anhäufung teurer Materialien, sondern in der gestalterischen Arbeit. Dabei müssen Material, Verarbeitung und Design eine harmonische Einheit bilden“, lautet die Philosophie des studierten Schmuckdesigners.

Die Goldschmiede von Wolfgang Falz, Am Landherrnamt 9-11, ist montags bis freitags von 10 bis 13.30 Uhr sowie von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet.