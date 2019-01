Das – auf dem Foto nicht vollständige – Team um Inhaber Stephan Engelhardt (2.v.r.) und Firmengründer Fritz-Hermann Engelhardt (rechts) freut sich auf den Geburtstag des Handwerksbetriebs: (v.l.) Torsten Reinke, Jens Bösche und Iris Cyriacks. (Femke Liebich)

Der 1974 von Fritz-Hermann Engelhardt gegründete Handwerksbetrieb hat sich nicht nur von Anfang an gegen die Konkurrenz behauptet, sondern ist gleichzeitig ein Beispiel par excellence, was den Generationswechsel innerhalb der eigenen Familie angeht. Seit gut zehn Jahren führt Sohn Stephan Engelhardt den Sechs-Mann-Betrieb, zu dem nach wie vor seine Eltern Fritz-Hermann und Traute Engelhardt gehören.

„Im Grunde haben wir unsere Arbeitsweise in all den Jahren kaum verändert“, sagt der Firmenchef mit Blick auf den anstehenden Firmengeburtstag am 1. Februar. Das bedeutet, dass für ihn sowie seine Gesellen Jens Bösche und Torsten Reinke der persönliche Kontakt zum Kunden und der Servicegedanke nach wie vor an erster Stelle stehen. „Meine Eltern haben schon immer ein enges und persönliches Verhältnis zu ihren Kunden gepflegt und auch ich kenne viele bereits seit meiner Kindheit.“ Es sind vor allem Privatkunden – Besitzer von Häusern und Eigentumswohnungen – die sich in Sachen Heizung und

Sanitär bei der Firma melden.

Der Strom kommt aus dem Heizungskeller – die moderne Heiztechnik macht es möglich. (Sanitärtechnik Fritz-Hermann Engelhardt)

Dabei haben sich der Seniorchef und der aktuelle Geschäftsführer auf die Sanierung von Altbauten spezialisiert. „Neubauten können andere übernehmen und für Großprojekte sind wir personell einfach nicht aufgestellt – und wollen es auch gar nicht“, erläutert Stephan Engelhardt. Die Größe seines Betriebs soll weiterhin so bleiben, denn „ich bin viel zu gern selbst auf der Baustelle, als dass ich mich nur um die Verwaltung und Organisation im Büro kümmere“. Diese Aufgaben übernimmt Iris Cyriacks. Sie nimmt Aufträge entgegen und vereinbart die Termine.

Gerade in den Wintermonaten und bei strengen Minustemperaturen kann es Engelhardt zufolge vorkommen, dass Kunden über eine ausgefallene Heizung klagen. „Nach der entsprechenden Reparatur weise ich stets darauf hin, wie wichtig eine regelmäßige Wartung und die Pflege der Heizung ist“, sagt der Firmeninhaber. Ob Gas- oder Ölheizung – Sanitärtechnik Engelhardt arbeitet seit Jahren mit namhaften Firmen zusammen, um den Kunden den für sie passenden und effizientesten Brennwertkessel empfehlen und einbauen zu können. Das Thema moderne Umwelttechnik spielt bei der kompetenten Beratung eine wichtige Rolle.

Im Bereich Sanitär kümmert sich das Team ebenfalls von der Planung bis zur fertigen Installation um die Verwirklichung des individuellen Badtraums. „Vor allem Umgestaltungen – zum Beispiel hinsichtlich der Barrierefreiheit – sind sehr gefragt“, sagt Stephan Engelhardt. Aber auch Kleinstreparaturen wie der Austausch eines Wasserhahns oder verstopfte Abflüsse zählen zum Leistungsspektrum des Handwerksbetriebs.

Für die Familie Engelhardt ist der bevorstehende Firmengeburtstag ein guter Anlass, um auf die Anfangszeit zurückzublicken. Begonnen hat die Firmengeschichte nämlich nicht in Arbergen, sondern weiter westlich in der Neustadt. „Dort hatte ein Meister seinen Betrieb aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben und ich habe den Zuschlag bekommen“, erinnert sich Fritz-Hermann Engelhardt. Der Umzug zum heutigen Standort in der Straße Vor dem Esch 25 erfolgte 1982. Über die Jahre hat sich der Kundenkreis laut Engelhardt vom Bremer Osten auf das gesamte Stadtgebiet ausgebreitet.

Seit 1972 ist der heutige Seniorchef Meister seines Fachs. Mehr als 30 Jahre achtete er stets darauf, einen Lehrling zu beschäftigen. Diese Tradition hätte sein Sohn, der 1995 in den Familienbetrieb eingestiegen ist, gern fortgeführt. „Allerdings fehlten zuletzt einfach die passenden Bewerber.“ Dennoch ist es auch Stephan Engelhardt ein Anliegen, vor allem junge Leute für den Handwerksberuf zu begeistern. Aus diesem Grund beschäftigt er regelmäßig Schulpraktikanten.

Das 45-jährige Bestehen feiert die Familie Engelhardt an diesem Wochenende im kleinen Kreis mit den Mitarbeitern, Angehörigen und Freunden.