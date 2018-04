In den Kursen des Mortimer Clubs lernen deshalb maximal acht Teilnehmer gemeinsam. Die Räume teilt sich Koca mit der Gebärdensprachschule Gebärdenfreude von Doris Geist.

„Wir legen viel Wert aufs Sprechen und auf das verspielte Lernen“, sagt die Sprachlehrerin. Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene lernten spielerisch. Die Konzepte und Materialien liefert die Mortimer Franchise Gesellschaft. Die detaillierte Gestaltung der Kurse stammt von Koca. „Es macht unheimlich viel Spaß, die Erfolge der Teilnehmer zu sehen.“ Egal, ob es Kinder seien, die sie auf die Schule vorbereite, oder Schüler, die ihre Kenntnisse verbessern möchten.

Der Mortimer Club hat in

30 Ländern weltweit mehr als

300 Schulen. Das Konzept beruht insbesondere auf der Freude am Lernen und dient als Nachhilfe oder Hobby. „Es ist mehr eine Ergänzung zum Schulunterricht“, sagt Koca. „Wir orientieren uns natürlich an den Inhalten in der Schule, versuchen aber, darüber hinauszugehen.“ Koca verteilt für den Unterricht mit Vorschulkindern Kissen auf dem Boden. „Das ist gemütlicher, und man kann besser spielen.“

Spanisch und jetzt auch Französisch kann man in der Schule lernen. Dafür arbeitet Koca, die zudem als Dolmetscherin und Übersetzerin tätig ist, mit drei weiteren Lehrern zusammen. Die Preise starten bei etwa

40 Euro pro Monat für einen wöchentlichen Kurs à 45 Minuten, Materialkosten kommen hinzu. Individuelle Kurse sind auf Anfrage möglich, zum Beispiel Workshops mit eigenen Schwerpunkten oder Sprachtrainings und Businesskurse, die für die Bedürfnisse von Firmen erarbeitet werden und im Unternehmen stattfinden können.

Mortimer English Club Bremen, Hamburger Straße 179; weitere Informationen im Internet unter www.mortimer-­bremen.de sowie www.eda-koca.de.