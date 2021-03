Seit zehn Jahren in Peterswerder: die Praxis der erfahrenen Physiotherapeutin und Heilpraktikerin Cathrin Hagedorn. (Christoph Englisch)

Die Privatpraxis für Physiotherapie, die Cathrin Hagedorn seit 2012 in der Hamburger Straße in Peterswerder betreibt, ist der Anlaufpunkt für alle, die professionelle Hilfe bei der Linderung von orthopädischen Beschwerden, Schmerzsyndromen und Erkrankungen des Lymphgefäßsystems suchen.

Neben klassischen Therapien zählen auch alternative Behandlungsmethoden und unterschiedliche Wellnessanwendungen, wie Hot-Stone-Massagen oder Akupressur, zu den Leistungen der staatlich anerkannten Physiotherapeutin. Durch ihre Zusatzqualifikation als Heilpraktikerin kann sie ihre Patienten auch ohne ärztliche Verordnung behandeln und zudem selbstständig Diagnosen erstellen.

In der Praxis wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt. (Cathrin Hagedorn)

Seit dem Beginn der Corona-­Pandemie stellt Hagedorn, die bald auf eine 30-jährige Berufserfahrung zurückblickt, zunehmend Beschwerden fest, die in Zusammenhang mit der Arbeit im Homeoffice stehen: „Vielen war zunächst unklar, wie lange die Situation anhält und sie von zu Hause aus am PC arbeiten werden. Daher haben sich viele meiner ­Patienten zunächst nicht die Zeit genommen, ihre heimischen Arbeitsplätze optimal einzurichten.“ Die Physiotherapeutin berät daher auch, welche Änderungen beim Arbeiten in den eigenen Wänden vorgenommen werden sollten, zum Beispiel hinsichtlich der richtigen Sitzhöhe und Positionierung des Monitors, und welche speziellen Übungen Verspannungen vorbeugen können.

Zu wenig Bewegung

Neben den klassischen Methoden der Physiotherapie zählen auch alternative Behandlungen und Wellnessanwendungen zu den Leistungen. (Cathrin Hagedorn)

Ein weiterer Aspekt macht sich im Zuge der Corona-Pandemie laut der Physiotherapeutin bemerkbar: „Viele meiner Patienten haben vor Corona regelmäßig Sport getrieben, was aktuell nur eingeschränkt oder gar nicht möglich ist und deshalb gesundheitliche Auswirkungen hat.“ Daher motiviert sie ihre Patienten, aktiv zu bleiben und sich weiterhin regelmäßig zu bewegen – sei es mit den zur Behandlung gehörenden Übungen für zu Hause oder ergänzend mit Empfehlungen für individuell geeignete YouTube-Fitnessvideos.

Die Empfehlungen, die die Physiotherapeutin ausspricht, stehen dabei immer im Zeichen eines ganzheitlichen Ansatzes, bei dem auch das Alltagsverhalten der Patienten einbezogen wird. „Es ist sehr wichtig, ausreichend Zeit für die Patienten zu haben und so in Ruhe eine Diagnose zu erstellen“, sagt Hagedorn. Das bedeutet, zunächst genau zu erfragen, welche Beschwerden die Patienten haben, sie anhand der geschilderten Problematik verschiedene Bewegungen ausführen zu lassen und sie dabei genau zu untersuchen. „Bei dem ganzheitlichen Ansatz geht es darum, gemeinsam herauszufinden, welche Verhaltensweisen im Alltag die Beschwerden verursachen oder verstärken könnten und sich zukünftig verändern lassen, um eine Verbesserung zu erreichen“, sagt die erfahrene Physiotherapeutin.

Den Alltag im Blick

Um Ursachen herauszufinden, fragt sie gezielt typische Situationen und Gewohnheiten im Leben ihrer Patienten ab. Nach der ausführlichen Anamnese legt Hagedorn anschließend individuell abgestimmte Ziele und Etappen fest. Diese überprüft sie während der Behandlungsdauer stetig, um festzustellen, welche Fortschritte bereits erzielt wurden oder ob die Behandlung nochmals angepasst werden sollte, um optimale Erfolge zu erzielen.

Die Privatpraxis für Physiotherapie befindet sich in der Hamburger Straße 185. Cathrin Hagedorn führt auch Hausbesuche durch und behandelt Privat­patienten, Patienten mit Beihilfeanspruch und Selbstzahler. Weitere Informationen sind unter Telefon 69 69 34 08 und im Internet unter der Adresse

www.chphysio.de erhältlich.