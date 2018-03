Musikenthusiastin Bettina Pilster mit ihrer Hündin Lena. Pilster, die Gründerin und Leiterin der Casa della Musica, unterrichtet mit Leidenschaft Gesang und Klavier. (Lena Häfermann)

Die Musik­schule hat sie 1999 direkt nach ihrem Musikstudium, Schwerpunkt Gesang, gegründet. „Jeder kann singen“, ist ihre Meinung. „Wenn die Töne immer wieder falsch sind, hat das mehr mit den Ohren zu tun als mit der Stimme. Dann gibt es von mir erst einmal ein Hörtraining.“ Pilster ist nicht nur Gesangslehrerin und Stimmbildnerin, sondern bietet ebenfalls Stimmtrainings für Moderatoren und angehende Lehrer am Landesinstitut für Schule an. „Die Stimme ist der Spiegel der Seele“, sagt sie. Habe jemand einen verkrampften Kiefer, so sei auch die Stimme gepresst. Das gilt es, herauszufinden und zu lockern. „Musik hat überhaupt viel mit Loslassen zu tun“, ergänzt die Musikerin. So sei es auch oft schwierig, zu Hause zu üben, mit der Angst, die Nachbarn mit der kräftigen Stimme, mit Trommelschlägen oder anfangs noch mit schiefen Tönen zu stören. Die schallgeschützten Räume in der Casa della Musica lassen sich ­daher auch als Übungsräume mieten. Zur Zeit sind wieder, besonders in den Vormittagsstunden, Kapazitäten frei, um ungestört in kreativer Atmosphäre zu musizieren.

Die Casa della Musica bietet aber nicht nur Gesangs- und Instrumentalunterricht. Die Gründerin möchte Musik erlebbar machen. Als die Uni-Absolventin ihre Schule ins Leben rief, wollte sie etwas schaffen, das über die reine Lehre und Technik hinausgeht. Ihre Schüler sollten Musik als etwas Ganzheitliches kennenlernen. Das schafft sie zum Beispiel mit Übernachtungspartys in der Musikschule, regelmäßigen Opernbesuchen sowie öffentlichen Auftritten in wechselnden Veranstaltungsorten und vor immer neuem ­Publikum.

KOLL Peterswerder (Lena Häfermann)

Die Casa della Musica hat mittlerweile 40 qualifizierte Lehrkräfte, eine Dependance in Habenhausen und die Cappella della Musica am Osterdeich, in der die unterschiedlichsten Veranstaltungen stattfinden und die auch für private Anlässe gemietet werden kann. Jeden letzten Freitag im Monat lädt die Casa-­Gesangslehrerin zum offenen Singen ein. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr.

Zusätzlich zum Unterricht in den beiden Musikschulen im Viertel und Habenhausen erteilen die Lehrkräfte der Casa ­della Musica auch in ungefähr 30 Bremer Schulen Instrumentalunterricht. Organisiert sind die Stunden als AG. „Das ist eine tolle Möglichkeit, alle interessierten Kinder, an die Musik heranzuführen – unabhängig davon, ob die Eltern sich das leisten können oder nicht“, sagt Pilster. Die sogenannten Musikprojekt- oder Musikprofilschulen gibt es bereits seit einigen Jahren und kürzlich wurde die Erneuerung sowie Optimierung des Projekts bewilligt. Ab Sommer gehe das Ganze unter dem Namen ­MUSUS – Musik und Schule ­weiter und sei dann noch strukturierter und konzeptioneller. „Viele Kinder wählen ihre weiterführenden Schulen danach aus, ob unsere Lehrer dort auch AGs anbieten. Es ist toll, wenn die Kinder die Musik so sehr lieben gelernt haben“, sagt die ­Koordinatorin des Projekts.

Projektmanagement sei überhaupt ein großes Hobby von ihr, sagt Pilster. Wenn man ihr berufliches Engagement überhaupt als Hobby bezeichnen kann. Ständig fielen ihr neue Ideen für Orchester, Chöre oder Veranstaltungen ein, die umgesetzt werden wollen. Ab sofort trifft sich beispielsweise ein klassisches Orchester in der Casa della Musica, für das noch weitere Mitspieler gesucht werden. Aber auch der Casa-Kinderchor, der Gospelchor, das Impro-­Ensemble sowie die anderen Chöre und Orchester freuen sich stets über Neuzugänge.

Ein anderes neues Projekt ist die Casa Mozart, die in Kürze in der Musikschule in Habenhausen eröffnet. Die interaktive Ausstellung für Kinder der dritten und ­vierten Schulklasse thematisiert das Leben von Mozart auf spielerische Weise und zieht die Besucher mit ungewöhnlichen sowie kreativen Exponaten in seinen Bann. Mit dem Spiel „Heißer Draht“ lässt sich Mozarts Reiseroute nachverfolgen und an einem Marktstand erfahren die Kinder, welche Produkte der Musiker gern mochte und auch, welche es damals noch gar nicht gab.

Für die ganz Kleinen, die noch nicht wissen, welches Instrument sie erlernen möchten, weil sie vielleicht nicht alle Instrumente kennen, gibt es Schnupper­kurse zum Ausprobieren und Kennenlernen. Neben Charakter und körper­lichen Voraussetzungen sei am Ende aber die Motivation des Kindes entscheidend. „Wer unbedingt Geige spielen möchte, aber eigentlich zu kurze oder kräftige Finger dafür hat, ­

der wird vielleicht kein zweiter David Garrett, hat aber eben ­einfach Spaß dabei.“

Weitere Infos zu den Kursen

und Standorten gibt es im Internet unter www.casadellamusica.de oder unter Telefon 0421/ 498 63 31.