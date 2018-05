Entspannung, Bewegungs- und Gesprächstherapie – zahlreiche Angebote gehören zur Therapie im Zentrum für seelische Gesundheit Bremen. (CITOLER und Zentrum für seelische Gesundheit, Zentrum für seelische Gesundheit)

Im Fall schwerer psychosomatischer und seelischer Problematiken wie Burn-out, Depression oder Angstzustände kann eine Rehamaßnahme Abhilfe schaffen und eine drohende Erwerbsunfähigkeit verhindern. Das Zentrum für seelische Gesundheit Bremen, Neuenstraße 11, bietet solche kombinierten psychischen und körperbezogenen Therapien an.

Eine Möglichkeit, sich über das Angebot zu informieren, bietet der Tag der offenen Tür am Mittwoch, 27. Juni. Ab 15 Uhr steht das freundliche Team der Gesundheitseinrichtung für Fragen zur Verfügung. In entspannter Atmosphäre können die Räumlichkeiten besichtigt werden. Ausprobieren und erleben steht ebenso auf dem Programm: Die Gäste können etwa an Sporteinheiten teilnehmen, Vorträgen lauschen, die Wirkung von Akupunktur testen sowie Leckeres aus der Lehrküche kosten. Alle Angebote sind kostenfrei.

Mit seinem Therapieangebot ist das Zentrum für seelische Gesundheit, das zur Dr. Becker

Klinikgruppe gehört, im Umkreis einzigartig. Im September 2015 öffnete das ambulante Rehabilitationszentrum mit den Schwerpunkten psychosomatische Behandlungen und Psychotherapie in fußläufiger Entfernung zur Bremer Innenstadt. Für die in der Regel fünfwöchige Behandlung finden sich die Patienten werktags von 8 bis 16 Uhr in den modernen Räumen ein. Am Abend kehren sie nach Hause zurück, und können auch die Wochenenden in ihrer gewohnten Umgebung verbringen.

Individuelle Therapie

„Wir haben Therapieplätze für etwa 35 bis 40 Patienten. Viele von ihnen leiden schon lange unter psychosomatischen und psychischen Beschwerden. Sie sind oft jahrelang von Arzt zu Arzt gelaufen, waren immer wieder lange krankgeschrieben und haben sich auch privat zurückgezogen, bis endlich jemand den Zusammenhang zwischen beruflicher Überlastung und körperlichen Problemen erkannt hat“, erläutert Chefarzt Henning

Faulenbach. Die ambulante Klinik erarbeitet ein individuelles Rehakonzept mit Psychotherapie, Gruppengesprächen, Bewegungs- und Entspannungsangeboten, Ergotherapie sowie Ernährungsberatung. Das 18-köpfige Team des Zentrums besteht aus Ärzten, Krankenschwestern, Psychologen, Krankengymnasten, Sport- und Ergotherapeuten, Ernährungsberatern und Verwaltungskräften.

Zur Therapie gehört auch die Nachsorge: Die Mitarbeiter begleiten die Patienten bei ihren ersten Schritten zurück ins Berufsleben und unterstützen sie im Bedarfsfall bei der Organisation weiterführender Behandlungen. „Wir bieten ihnen eine auf ihre Bedürfnisse maßgeschneiderte Behandlung und unterstützen sie darüber hinaus gezielt auch bei der Lösung beruflicher Problemlagen“, sagt der Leiter der Einrichtung. Wenn die Belastung durch den Beruf auf Dauer krank mache, helfe

oft nur eine Neuorientierung. Dafür kooperiert seine Institution mit dem INN-tegrativ gGmbH Berufsförderungswerk Weser-Ems. Dieses hält für die Rehabilitanden eine Vielzahl an Angeboten zur beruflichen Wiedereingliederung bereit.

Die therapeutische Behandlung wird nach ärztlicher Indikation bei der Rentenversicherung beantragt und von dieser getragen. Seit dem vergangenen Jahr bietet das Zentrum für seelische Gesundheit Bremen darüber hinaus Patienten im Rahmen einer privatärztlichen Ambulanz ebenfalls Hilfe bei Ängsten, Phobien, Depressionen, Burn-out, Mobbing, chronischem Schmerzsyndrom sowie Persönlichkeitsstörungen.