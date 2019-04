Die erste Hebamme im Kreißsaal des St. Joseph-Stift war 1932 eine weltliche Schwester. (ST. JOSEPH-STIFT)

Dabei beginnt seine Geschichte bereits vor 151 Jahren: 1868 sucht eine schwere Typhusepidemie Bremen heim. Die vorhandenen medizinischen Kapazitäten reichen bei weitem nicht für die Versorgung der Erkrankten aus. Daher setzen sich Mitglieder der katholischen Gemeinde für eine weitere Einrichtung zur Pflege von Kranken ein – unabhängig von deren Konfession und Stand.

Die Franziskanerinnen aus St. Mauritz bei Münster entsenden daraufhin ausgebildete Ordensschwestern, die die hiesige katholische Gemeinde über die Typhuskrise hinaus für eine ständige Krankenstation in der Hansestadt gewinnt. Der entsprechende Vertrag vom 11. Mai 1869 mit dem Mutterhaus der Franziskaner gilt als Gründungsdokument des St. Joseph-­Stift.

Kurz darauf nimmt es mit vier Franziskanerinnen im Mittelweg seinen Betrieb auf. Schnell wächst es von einer Krankenstation zu einem modernen Krankenhaus. Bereits vier Jahre später ist das Stift als private Heilanstalt mit 26 Betten am Neustadtsdeich 42 zu finden. Die Geschichte des heutigen Krankenhauses in der Schwachhauser Heerstraße, damals noch Schwachhauser Chaussee, beginnt mit der Einweihung eines eigenen Krankenhausgebäudes am 31. März 1880. Auf die ersten Spezialabteilung für Augenkrankheiten im Jahr 1874 folgt 1893 eine auf Hals-, ­Nasen- und Ohrenheilkunde spezialisierte Abteilung.

Bereits 1898, drei Jahre nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen, errichtet der Bremer Arzt ­Ludwig Brautlecht im St. Joseph-Stift mit dem sogenannten Strahlenkabinett die erste eigene Röntgenabteilung eines Krankenhauses. In den 1930er-Jahren verfügt das Haus bereits über sieben Fachabteilungen und 500 Betten. In der Pflege arbeiten zu dieser Zeit 80 Ordensschwestern; sie prägen den Geist des Hauses über die Schließung des Konvents im Jahr 2013 hinaus bis heute. Die beiden jüngsten Fachrichtungen, das Zentrum für Geriatrie und Frührehabilitation sowie Norddeutschlands einzige Klinik für Naturheilverfahren, blicken auf ein 20- beziehungsweise zehnjähriges Bestehen zurück. Heute ist das freigemeinnützige St. Joseph-Stift ein modernes Akutkrankenhaus mit insgesamt etwa 450 Betten. Zentral in Schwachhausen gelegen, versorgt es seine Patienten in zehn Fachdisziplinen mit einem breiten Spektrum anerkannter und zertifizierter Leistungen. Das Krankenhaus arbeitet in Sachen Medizin und Pflege von jeher nach christlichen Leitlinien. Die rund 880 Mitarbeiter betreuen jährlich mehr als 65 000 Patienten.

Als akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Göttingen beteiligt sich das Stift an der Ausbildung junger Mediziner. In Zusammenarbeit mit der Bremer Krankenpflegeschule der freigemeinnützigen Krankenhäuser bildet es zudem junge Menschen zu Gesundheits- und Krankenpflegern aus.

Das Jubiläumsjahr feiert das St. Joseph-Stift vom 9. März bis zum 1. Juni mit zahlreichen Veranstaltungen, darunter mehrere Konzerte, ein Musical sowie Gottesdienste in der Stifts-Kapelle. Bis zum 1. Juni ist darüber hinaus die Fotoausstellung „150 Jahre St. ­Joseph-Stift“ zu sehen.

Das komplette Programm gibt es auf www. sjs-bremen.de, dort unter „Wachsen und Werden“.