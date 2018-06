Sven Sasse fertigt nicht nur mit der Kettelmaschine (links) individuelle Teppiche an, sondern sorgt auch mit einem Maschinenpark für die richtige Reinigung der unterschiedlichen Stoffe. Unter anderem kommt bei diesem Prozess die Schleidermaschine (Mitte) zum Einsatz. (FR)

Ferner ist er für die Bremer Kunden in der Loignystraße 54 nach telefonischer Vereinbarung erreichbar.

Vor der Wäsche untersucht Sasse jeden Teppich auf eventuelle Fehler. In seiner Werkstatt flickt der 40-jährige Spezialist fachgerecht Risse und Löcher, beseitigt morsche Stellen und bekämpft Mottenfraß. Sogar die Reinigung von Ruß- und Feuerschäden sowie von Wasserrändern ist kein Problem.

Schaum und Druck

Der Reinigungsprozess startet auf der Teppichklopfmaschine. Dabei staubt es mächtig. Dann schäumt es bei der Vorwäsche. Zuerst ist der Teppichrücken an der Reihe, dann die Vorderseite. Hartnäckige Flecken werden mit Spezialreinigungsmittel behandelt. Sasse ist stolz auf seine Erfindung: Ein Mittel gegen Rotweinflecken. „Vor acht Jahren habe ich zwei biologische Reiniger vermengt und zufällig die spezielle Wirkung entdeckt“, sagt er. Zusätzlich verfügt der Experte über ein Arsenal verschiedener Spezialdesinfektions- und Reinigungsmittel. Zum Auffrischen von Farben verwendet Sasse ein Produkt mit Faserschutz. Mittel zur Behandlung und Imprägnierung bei Motten und Staubmilben müssen länger einwirken. „Alle Mittel sind biologisch abbaubar“, erläutert der Firmenchef.

Nach der Vorwäsche greift Sasse zum Hochdruckreiniger. Damit spült er Schaum und Flusen ab. Der Druck und die Düse spielen eine entscheidende Rolle – stark, aber trotzdem schonend. Dann arbeitet die Teppichreinigungsmaschine mit drei gegenläufig rotierenden Bürsten im Zickzack das Reinigungsmittel in den Teppich ein. Je nach Verschmutzungsgrad erfolgen mehrere Durchgänge. Abschließend kommt erneut der Hochdruckreiniger zum Einsatz.

Die nächste Herausforderung ist das Trocknen. Hierfür zieht Sasse das schäumende Wasser mit einem Schieber ab. So ist der Teppich trocken genug, um aufgewickelt in eine Riesenschleuder geschoben zu werden. Je nach Saugfähigkeit verliert das Teppichstück innerhalb von Sekunden bis zu 100 Kilogramm Gewicht. Eine Wäscheleine sucht man in Sasses Teppichreinigung vergeblich. Stattdessen können nur Stahlrohre die großen Gewichte stemmen. Ein elektrischer Hebezug zieht die Teppiche auf das Trockengestell. Noch ein Tag und die Kunden können die Teppiche zurückbekommen. Selbstabholer sparen aktuell zehn Prozent

Auch von zu Hause kann man jetzt im Onlineshop der Teppichreinigung einkaufen. Unter www.sasse-teppichshop.de öffnet sich eine ansprechende Präsentation der Produkte. So findet man dort eine Auswahl an hochwertigen Bodenbelägen, die auf Standard- oder Wunschmaße zugeschnitten werden. Daraus entstehen, zusammen mit hochwertigen und vielfältigen Einfassbändern individuelle Teppiche. Sasse näht dazu die Bänder in der hauseigenen Kettelei mit Spezialmaschinen präzise auf die Stoffe. Die Bezahlung läuft per Vorkasse, Kreditkarte oder PayPal. Der Versand erfolgt kostenfrei. Obendrein bekommt der Käufer im Onlienshop 20 Prozent Rabatt auf die nächste Teppichwäsche. Tipp: Der Internetverkauf ist auch als mobile Version für Smartphones verfügbar.