Diesem Prozess wirkt Kosmetikerin Susanne Haase im Cutis Studio für Kosmetik und Anti-Aging mit der richtigen Pflege entgegen.

„Für moderne Hautpflege ist es nie zu früh“, sagt Haase. Man beginne am besten in jungen Jahren mit der Prävention, um ersten Falten wirkungsvoll vorzubeugen, fügt die Spezialistin für Anti-Aging und Hautverjüngerung hinzu. Seit 18 Jahren ist sie als Kosmetikerin tätig, zuvor arbeitete sie einige Jahre im medizinischen Bereich. Um noch näher an ihren Kunden zu sein, hat sich Haase vor Kurzem für den Umzug von Lilienthal nach Schwachhausen in die Carl-Schurz-Straße 53 entschieden.

„Sind erst einmal die ersten Fältchen sichtbar, ist es aber noch nicht zu spät, etwas dagegen zu unternehmen. Dann sind Intensivmethoden gefragt“, sagt sie. Zum Behandlungsspektrum gehören Gesichts- und Spezialbehandlungen, zum Beispiel mit Seidenproteinen für eine schöne, glatte und gepflegte Haut. Ein weiterer Tipp der Expertin: Anti-Aging-Power durch Mesotherapie, die straffend und aufpolsternd wirke. Wellnessmassagen und Behandlungen für schöne Hände runden das Portfolio des Studios ab. Ganz neu ist die Gesichtsmuskeltherapie namens „Face Workout Intra Derm Fingers“. Auf sanfte, angenehme und hochwirksame Art soll sie für straffe Konturen sorgen.

Weitere Informationen, etwa zu den Behandlungsmethoden, gibt es unter Telefon 0421 / 70 50 01 07. Auf diesem Weg können Interessierte auch Termine vereinbaren.