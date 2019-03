„Akurat muss es sein“ lautet das Motto von Andreas Eckert, Inhaber von Rolf Flato. Bei dem Findorffer Fachunternehmen für Heizung, Klima und Sanitär stehen hohe Qualität und Kundenzufriedenheit an erster Stelle. (Villeroy und Boch)

Firmenchef Andreas Eckert und sein Team von erfahrenen Spezialisten sind für die notwendigen professionellen Abläufe geschult und stets für ihre Kunden erreichbar – im Notfall sogar nach Feierabend. All das ist heutzutage durchaus nicht selbstverständlich.

Wie der Fachmann weiß, werden Badeinrichtungen immer öfter im Internet bestellt. Doch meist kommen die vermeintlichen Schnäppchen den Käufern auf lange Sicht teuer zu stehen, weil sie nicht fachgerecht eingebaut und installiert werden, erläutert Eckert. Die Kunden des Findorffer Traditionsbetriebs für Heizung, Klima und Sanitär können dagegen Zeit, Geld und Ärger sparen, weil sie von Anfang an auf kompetente Beratung, einwandfreie und verlässliche Qualität setzen. „Akurat muss es sein“ lautet das Motto des Handwerksmeisters auf dem Schaufenster der Firmenzentrale in der

Admiralstraße 19. Und auf diesen Anspruch darf die Kundschaft des Fachunternehmens bauen.

Kollektiv Serviceredaktion Findorff Admiralstraße Sanitär Rolf Flato (Roland Scheitz)

Ausgezeichnete Qualität

Als „Bad-Manager“ zertifiziert das Bremer GC Großhandels Contor Fachfirmen, die eine intensiven Weiterbildung in sämtlichen Aspekten des Baus moderner Bäder absolviert haben und in ihren Betrieben handwerkliche Arbeit auf besonderem Niveau gewährleisten. Einer davon ist Rolf Flato. Mehr Platz, Bequemlichkeit und Barrierefreiheit sowie ein Wohlfühlambiente, in dem es sich verweilen lässt – das sind laut Inhaber Eckert die Erwartungen, die seine Auftraggeber an moderne Sanitärräume stellen. Vom soliden Standardmodell bis zu extravaganten Designerstücken: Das Profi-Team aus der Admiralstrasse steht seinen Kunden mit guten Tipps und Ideen kompetent zur Seite, um deren Vorstellungen in eine budgetgemäße, detaillierte Planung umzusetzen. Die Koordinierung aller anfallenden Tätigkeiten und der entsprechenden Fachleute – von den Maurerarbeiten über Installation, Elektrik und Fliesenarbeiten bis zur professionellen Endreinigung – übernehmen die Leute von Rolf Flato aus einer Hand. Dafür arbeiten die Findorffer mit langjährig befreundeten Partnerunternehmen – ausschließlich Meisterbetriebe – zusammen, wie Eckert erläutert. Alles aus einer Hand geplant und ausgeführt: Kundenfreundlicher und komfortabler geht es wirklich nicht.

Kollektiv Serviceredaktion Findorff Admiralstraße Sanitär Rolf Flato (Roland Scheitz)

Die Wurzeln des Unternehmens gehen mehr als 100 Jahre zurück. Seit 2015 ist der Findorffer Meisterbetrieb mit Büro, Werkstatt und Lager in den großzügigen, modernen und komfortabel gelegenen Räumen an seinem heutigen Standort ansässig. Durch permanente Weiterbildungen sind Eckerts Mitarbeiter in sämtlichen Bereichen der Altbausanierung stets auf dem neuesten Stand der Technik – vom Dach bis in den Keller, von der Solaranlage über die umweltfreundliche Wärmepumpen-Technologie bis zur Grundkanalsanierung. Doch auch das solide Handwerk wird bei Rolf Flato gepflegt. In der hauseigenen Werkstatt entstehen passgenaue Spezialanfertigungen außerhalb der Norm, zum Beispiel Regenrinnen und Dacheinfassungen. Zum guten Ruf beigetragen hat aber auch die Tatsache, dass die Handwerker großen Wert auf den persönlichen Kundenservice legen, sagt der Meister im Zentralheizungs- und Lüftungsbauhandwerk. Und das gilt natürlich nicht nur bei großen Bauprojekten, sondern auch, wenn es nur einmal an einem winzigen Dichtungsring hapert.

Rolf Flato, Admiralstraße 19, hat montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr, und freitags von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere

Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 35 65 17 sowie im Internet unter www.flato.de.