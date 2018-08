Ist das Sofa oder der Lieblingssessel aus Leder in die Jahre gekommen, ist der Bremer „Lederdoc“ Jörg Weirich gefragt. Mit einem geschulten Blick für das Wesentliche setzt er die Möbelstücke instand und färbt sie im Kundenauftrag sogar komplett um. (Tobias Meyer)

Wenn das Leder im Lauf der Jahre fleckig oder brüchig geworden ist, wird es Zeit für „Lederdoc“ Jörg Weirich. „Ein Lieblingsstück, an dem das Herz hängt, wirft man nicht einfach so weg, nur weil es ein wenig oll geworden ist“, sagt der Lederpflegespezialist. Die Reparatur von abgeriebenen Stellen, Rissen sowie komplette Umfärbungen sind für den zertifizierten Experten kein Problem. In erster Linie bringen Kunden lieb gewonnene Möbel, die seit Jahren in der Familie sind, oder hochwertige neue Stücke, an denen etwa beim Umzug ein Malheur passiert ist, zu Weirich.

In sorgfältiger Handarbeit verhilft der Betriebsinhaber den Möbeln zu neuem Glanz. Zunächst reinigt er das Leder gründlich, aber schonend. Im Anschluss wird es tiefenreinigend entfettet. „Danach schleife und repariere ich die beschädigte Oberfläche“, erläutert der Fachmann den mehrstufigen Vorgang. Der nächste Stepp ist das Auffüllen der defekten Stellen mit Flüssigleder. Damit die Reparatur später nicht auffällt, prägt er dabei die ursprüngliche Narbung wieder ein. Recht komplex, aber dadurch auch sehr spannend sei das Mischen der Lederfarben. „Oft ist es eine Herausforderung, den richtigen Ton zu treffen“, sagt Weirich. Er arbeitet nach Augenmaß, vergleicht die Farbe innen bei künstlichem Licht und außen bei Tageslicht. „Bisher konnte ich immer den Ursprungston ermitteln und meine Kunden zufriedenstellen.“ Zum Abschluss wird ein Topcoat als Versiegelung auf das Leder aufgetragen, um ein Abfärben zu verhindern und die Aufbereitung langlebig zu machen. Dieser Vorgang ist der gleiche wie bei der ursprünglichen Herstellung.

koll macher und maerkte weirich (Tobias Meyer)

Dass ein Möbelstück aufgrund zu großer Beschädigungen irreparabel sei, komme nur selten vor. „Geht nicht, gibt’s nicht“, sagt Weirich. Für den Fall, dass nicht nur der Bezug, sondern auch das Polster aufgemöbelt werden muss, arbeitet der Lederfärber Hand in Hand mit Polsterbetrieben. So erhält der Kunde auf Wunsch ein komplett wiederhergestelltes Lieblingsmöbel. Zur Instandsetzung von Schäden bei Pkw-Innenausstattungen arbeitet Weirich ebenfalls mit einem erfahrenen Experten zusammen.

Seinen Betrieb übernahm der gelernte Gebäudereinigermeister vor 20 Jahren von seinem Vater. Weitere Schwerpunkte des 1977 gegründeten Unternehmens sind Teppichwäsche und Polsterreinigung. „Bei uns läuft die Teppichwäsche effizient und maschinell ab“, erläutert Weirich, „zunächst entfernen wir Sand und eventuelle Tierhaare durch eine Klopfmaschine. Dann wird das Reinigungsmittel, das wir vorab speziell auf den Teppich abgestimmt haben, aufgesprüht.“ Vollautomatische Bürsten shampoonieren den Teppich anschließend gründlich. Zum Schluss wird gespült und geschleudert. Nicht nur lose Teppiche können bei Weirich gereinigt werden, auch verlegter Teppichboden und Polstermöbel werden von dem Meisterbetrieb fachmännisch gesäubert.

Die Öffnungszeiten des Meisterbetriebs Jörg Weirich, Winkelstraße 14–16, sind dienstags und donnerstags von 9 bis

13 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung. Beratungen und Terminabsprachen sind montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter Telefon 0421 / 44 82 06 möglich. Weitere Infos gibt es unter www.lederdoc-bremen.de und unter www.teppichreinigung-

bremen.de.