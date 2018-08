Für die Buchausleihe ist lediglich die Mitgliedschaft im Förderverein erforderlich. Der Jahresbeitrag beträgt 12 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Kinder und Schüler sowie 25 Euro für Familien. Weitere Kosten fallen nicht an.

Von den Schülern des Gymnasiums wurde die Bibliothek bisher in den Pausen genutzt - zu kurz für viele Leseratten. „So manches Mal mussten wir in Bücher vertiefte junge Leser auf den Unterrichtsbeginn hinweisen“, sagt Müller. Im Zug des seit Beginn des neuen Schuljahrs laufenden Projekts HORNplus haben sich die Öffnungszeiten der Bibliothek geändert. So ist diese mittwochs fortan durchgehend von 10.30 bis 17.30 Uhr geöffnet –montags, dienstags, donnerstags und freitags weiterhin von 10.30 bis 12.30 Uhr sowie 15 bis 17.30 Uhr. In den Schulferien bleibt die Bibliothek geschlossen.

Die derzeit etwa 30 ehrenamtlichen Mitarbeiter setzen sich vornehmlich aus Mitstreitern im Rentenalter zusammen. Für die abwechslungsreiche Tätigkeit in der Buchausleihe sucht der Förderverein weitere kontaktfreudige Damen und Herren als Teil eines netten Teams. „Bei uns herrscht ein gutes Miteinander. Wir reden nicht nur über Bücher, sondern sind uns freundschaftlich verbunden“, erläutert die Vorsitzende. Die Liebe und das Interesse an Büchern sowie PC-Kenntnisse sind für dieses Engagement vonnöten.

Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 36 11 68 04 sowie im Internet unter www.buch-horn.de.