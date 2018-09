Koll Schwachhauser Meile - Brendel (Ellen Stüdgens)

Der Name Brendel selbst steht seit 85 Jahren für stilsicher gestaltete Räume, in denen man sich gern aufhält. Die Geschäftsfrau und ihr Team aus drei Mitarbeiterinnen beraten die Kunden kompetent in allen Gestaltungsfragen und helfen ihnen bei der Verwirklichung ihrer Wünsche.

Anfertigung nach Maß

Bei Brendel Schöne Räume gibt es alles für eine gelungene Wohnraumgestaltung. (Ellen Stüdgens)

„Ein Besuch unserer Musterausstellung für Dekorationsstoffe verschafft einen Überblick, welche Muster, Farben und Materialien für die gelungene Wohnrauminszenierung möglich sind. Stoffe sind für die Gestaltung wohnlicher Räume von besonderer Bedeutung, denn sie schaffen Atmosphäre“, sagt die Expertin. Auf Wunsch fahren die Raumausstatterinnen zu den Kunden, um vor Ort auszumessen und bei der Zusammenstellung von Materialien, Farben sowie Verarbeitungsformen mit den vorhandenen Einrichtungsgeständen zu beraten.

Zu den besonderen Leistungen des Unternehmens gehören Maßanfertigungen von Vorhängen, Stores, Plissees und Jalousien. Die Fensterdekorationen entstehen in der hauseigenen Näherei. „Gardinen und Vorhänge haben einen großen Einfluss darauf, wie behaglich ein Raum wirkt“, erläutert Brendel. Besonders gefragt seien derzeit Vorhänge und Stores aus hochwertigen Naturfasern wie Leinen, Wolle und Seide. Bei den Farben dominierten Naturtöne in einer matten Optik. Stoffe schaffen jedoch nicht nur Atmosphäre, sondern dienen obendrein als Schallschutz und verbessern die Wärmedämmung. Zum vielseitigen Sortiment des Betriebs gehören hochwertige Vorhangstoffe, die einen Hauch von Luxus verströmen. Dazu zählen unter anderem die dekorativen und modernen Vorhangkreationen von Kinnasand und Christian Fischbacher.

Akzente setzen

Neben den Dekorationsstoffen geben textile Bodenbeläge dem Raum einen besonderen Flair. Die bei Brendel Schöne Räume angebotenen Beläge sind in unterschiedlichen Strukturen erhältlich. Besonders angesagt sind nach Aussage der Inhaberin derzeit Vinylböden, die sie in unterschiedlichen Designs anbietet.

„Mit der Wahl des zum Ambiente eines Raums passenden Bodens können gezielt gestalterische Akzente gesetzt werden. Die dazugehörigen Verlegearbeiten von Teppichen und Designbelägen führen wir selbstverständlich fachgerecht aus“, sagt Brendel. Teppiche gibt es vor Ort in verschiedenen Qualitäten, je nach Wunsch abgepasst auf einen Teilbereich oder vollflächig verklebt. Bei den textilen Bodenbelägen setzt die Raumausstatterin unter anderem auf die langlebigen Produkte von Kinnasand. Jeder Teppich der aktuellen Kollektion ist ein Unikat, das aus feinen Materialien von Hand geknüpft oder gewebt wurde, etwa mit Wolle aus Neuseeland oder aus reiner Schurwolle. Daneben führt der Raumausstatterbetrieb die zeitlosen und robusten Veloursteppiche aus dem Hause Vorwerk.

Geschmackvolle Teppiche verleihen einem Wohnzimmer den letzten Schliff für eine gemütliche Atmosphäre, erläutert die Firmenchefin. „Sie sorgen nicht nur für eine schöne Stimmung, sondern verbessern durch ihre dämpfende Wirkung die Akustik. Hochwertig und strapazierfähig, verschaffen sie beispielsweise Kindern zusätzliche Sitz-, Spiel- und Kuschelbereiche und erweitern damit die Möglichkeiten der Wohnraumgestaltung.“

In den Geschäftsräumen in der Scharnhorststraße 139 finden die Kunden Musterkollektionen von Bodenbelägen in verschiedenen Qualitäten, Farben und Mustern. Geschmackvolle Wohnaccessoires wie Vasen, Kissen und Windlichter sowie eine eigene Polsterei zur Wiederaufarbeitung lieb gewonnener Schätzchen runden das vielfältige Angebot von Brendel Schöne Räume ab.

Terminvereinbarungen für persönliche Beratungen sind unter Telefon 0421 /

23 71 61 möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.

brendel-bremen.de.