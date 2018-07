Anja Bausdorf, ihre Patienten in ihrer zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis in der Hollerallee 22, in den ehemaligen Räumen von Dr. Dorothee ­Pachtmann-Arlt.

„Unser Bestreben ist, durch achtsame Zugewandtheit und unterstützt durch moderne Diagnostik gemeinsam mit unseren Patienten die beste Lösung für ihre Zähne zu finden. Unsere Behandlungsmethoden basieren dabei auf aktuellen Forschungserkenntnissen“, erläutert Anja Bausdorf.

Derzeit werden die Praxisräume neu gestaltet und modernisiert – schließlich sollen sich die Patienten dort rundum wohlfühlen. Die Behandlungsräume erstrahlen bereits hell. In ­Sachen technische Ausstattung kommen modernste Geräte zum Einsatz. So wird zur Diagnostik die digitale Volumentomographie (DVT) eingesetzt. „Diese hochauflösende 3-D-Bildgebung ist derzeit die modernste und strahlungsärmste Aufnahmetechnik für Fragestellungen im Bereich von Hals, Kopf, Zähnen und Kiefer­gelenk“, betonen die beiden erfahrenen Zahnärzte. Durch den Einsatz dieser Technik sei eine sichere Implantat­planung auch in schwierigen Fällen möglich. Für die moderne Endodontie (Wurzelbehandlung) ergeben sich dank DVT ebenfalls neue, präzisere diagnostische Möglichkeiten. Ein einziger Durchlauf mit einer direkten Volumenaufnahme reduziere die Strahlenbelastung gegenüber dem Computertomogramm um 50 bis 90 Prozent, sagt Carsten Bausdorf. Gleichzeitig könne mit dem Gerät eine bis zu vier Mal höhere Bildauflösung erzielt werden.

Einen bedeutenden Behandlungsschwerpunkt der Praxis nimmt die Prophylaxe als professionell betriebene Vorsorge ein. „Unser oberstes Ziel ist, die eigenen Zähne unserer Patienten funktionsfähig und möglichst lange zu erhalten“, sagt Anja Bausdorf. Zum Behandlungsspektrum zählt deshalb die individuelle, auf den einzelnen Patienten abgestimmte Prophylaxe. Dies bedeutet konkret: Alle Zähne werden rundherum gründlich gereinigt, poliert und von Verfärbungen befreit. Anschließend erfolgt die fachgerechte Reinigung der Wurzeloberflächen unterhalb des Zahnfleischniveaus. Denn selbst bei sehr guter Zahnpflege finden sich in diesem für die Zahnbürste unzugänglichen Bereich oftmals Ablagerungen, die zu Entzündungen und Parodontose führen können. „Der Erfolg der Prophylaxe ist abhängig von der Regelmäßigkeit, mit der die Behandlung durchgeführt wird“, erläutert ­Carsten Bausdorf.

Einen besonderen Stellenwert nimmt in diesem Zusammenhang die Kinderprophylaxe ein. Noch immer halte sich hartnäckig die Auffassung, Milchzähne seien nicht so wichtig, sagt Anja Pausdorf, zu deren Tätigkeitsschwerpunkten unter anderem die Kinderzahnheilkunde zählt. „Dabei gilt bereits im Säuglingsalter: Eine gute Mund­hygiene ist das beste Startkapital für eine gesunde Entwicklung der bleibenden Zähne“, sagt sie. Aus diesem Grund haben die beiden Zahn­experten ein spezielles Vorsorgeprogramm für Kinder und ­Eltern entwickelt. Dies umfasst ab dem zweiten Lebensjahr altersgerechte Übungen für die häusliche Mundpflege, eine Aufklärung über die Ursachen und die Wirkung von Zahnkaries sowie eine Bestimmung des individuellen Karies­risikos. Denn für gesunde Zähne sei es nie zu früh.

Speziell geschulte zahnmedizinische Prophylaxe-Assistentinnen fördern durch gezielte Übungen Schritt für Schritt die Eigenverantwortung der Kinder und geben den Eltern die Sicherheit, für die Zahngesundheit ihres Nachwuchses das Beste zu tun. Die Kinderprophylaxe sollte zweimal jährlich durchgeführt werden, erläutert Anja ­Bausdorf. Zu den weiteren Therapiemethoden und Behandlungsschwerpunkten der Zahnärztin zählen Endodontie und ästhetische Zahnheilkunde. Ihr Ehemann hingegen hat sich auf die Bereiche Implantologie, komplexe Prothetik, Dysfunktionen und ­Parodontologie spezialisiert. Zum Team der Praxis gehören neben dem Ärzteehepaar sechs Mitarbeiterinnen.

Weitere Informationen zur Praxis und zu den angebotenen Leistungen gibt es im Internet unter www.drbausdorf.com. Terminvereinbarungen sind unter Telefon 346 90 50 möglich.