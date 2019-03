Für den Charakter eines Hauses sind die Fenster von elementarer Bedeutung. Sind sie zudem technisch auf dem neuesten Stand, können die Bewohner Energie sparen. (proholzfenster.de)

Wer ohnehin umfassende Maßnahmen zur Modernisierung an seinem Eigenheim plant, ist mit einem Fenstertausch unter den Aspekten Wärmedämmung, Schallschutz und Sicherheit gut beraten.

Kompetente Unterstützung bietet die Firma Busche Bauelemente. Neben exklusiven Fenstern gehören moderne Rollläden, sichere Haustüren sowie wirksamer Insektenschutz zum Leistungsangebot des Unternehmens. Vor Kurzem ist Markus Busche mit seinem Betrieb von Horn nach Habenhausen umgezogen. „Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen Kunden in Horn für die gute Zusammenarbeit bedanken und freue mich, ihnen vom neuen Standort aus weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Durch unsere Vor-Ort-

Betreuung beraten wir weiterhin direkt am Objekt“, sagt der Inhaber. Zu finden ist Busche Bauelemente ab sofort in der Scipiostraße 6 im Gewerbegebiet Habenhausen.

Grundsätzlich gelten Fenster, die vor 1995 eingebaut wurden, als veraltet und damit sanierungsbedürftig. Das größte Problem stellt ihre Dichtheit dar. Sind die Fenster undicht, dringt ein erheblicher Anteil an Wärmeenergie ungenutzt nach außen. „Durch eine bessere Verglasung und wärmedämmende Rahmen lassen sich Energieverluste merklich reduzieren. Der Trend geht zur Dreifachverglasung“, erläutert Busche. Sein Unternehmen hat sich auf die Modernisierung von Altbauten spezialisiert und ist damit ein kompetenter Ansprechpartner in Sachen Fenstersanierung. „Auch die Sicherheit der Hausbewohner kann durch sanierungsbedürftige Fenster beeinträchtigt werden, da sich diese relativ leicht aufhebeln lassen und somit keinen ausreichenden Einbruchschutz bieten“, sagt der Experte, der für Neubauprojekte ebenfalls die passenden Fensterprofile anbietet. Zur Auswahl stehen pflegeleichte Varianten aus Kunststoff, funktionale Aluminiumfenster oder stilvolle Holz- beziehungsweise Holz-Aluminium-Fenster. Die passenden Fenster seien für den Charakter eines Hauses von wesentlicher

Bedeutung, erläutert Busche.

Kunststofffenster etwa sind langlebig und nahezu wartungsfrei. Des Weiteren überzeugen sie durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Ver­hältnis. „Unsere Kunststofffenster bilden eine ideale Verbindung aus zuverlässiger Technik, höchster Funktionalität, langfristiger Wirtschaftlichkeit und vielfältigen Farbgestaltungsmöglichkeiten. Besonders wirkungsvoll ist ihre hervorragende Wärmedämmung“, sagt der Fachmann. Die Fenstersanierung in einem Altbau ist eng mit einem hohen Energieeinsparpotenzial verknüpft. Neben der Verglasung sind auch die Fensterrahmen auf einem hohen energetischen Niveau erhältlich. „Wir nehmen uns Zeit, unsere Kunden individuell zu beraten. Während allen Projektphasen stehen wir ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir vermitteln ebenfalls nötige Gewerke und organisieren die zeitlichen Abläufe während der Bauphase. Kundenzufriedenheit hat für uns oberste Priorität“, sagt der Firmenchef.

