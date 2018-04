Koll Schwachhauser Meile, Centro MediVitalis (Ellen Stüdgens)

Inhaberin der Praxis ist Corinna Stöver, Physiotherapeutin und ausgebildete Heilpraktikerin im Bereich Osteopathie. Unterstützt wird sie von einem Team aus vier Physiotherapeuten sowie einer Rezeptionskraft.

„Unsere Leistungen und Therapieformen stehen im Dienst der Gesundheit und des Wohlbefindens. Wir führen diese auf Grundlage einer ärztlichen Verordnung sowie auf Privatbasis als medizinische Behandlung durch“, erläutert Stöver. Zum Leistungsspektrum der Praxis gehören Manuelle Therapie, Kiefergelenksbehandlung, Manuelle Lymphdrainage, Beckenbodentraining für Männer und Frauen, neurologische Behandlungsmethoden sowie Massage und Pilates. Letzteres gibt es als Einzel- und als Gruppenangebot. Das gezielte Ganzkörpertraining kräftigt insbesondere die Bauch- und Rückenmuskulatur und beugt so Rückenbeschwerden vor.

Das Team von MediVitalis sorgt mit verschiedenen Therapieformen für Wohlbefinden. (Centro MediVitalis)

Aus Anlass des zehnjährigen Praxisgeburtstags laden Stöver und ihre Mitarbeiter alle Kunden und Interessenten am Freitag, 13. April, von 14 bis 7 Uhr in die Friedhofstraße 32a ein. Bei Sekt, Kaffee oder Tee besteht an diesem Nachmittag ausreichend Gelegenheit, sich die Behandlungsräume anzusehen sowie mit dem Team ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus versteht Stöver die Veranstaltung als Dankeschön für ihre treuen Kunden.

„Wir nehmen uns Zeit für jeden einzelnen“, sagt die Inhaberin. „Gesundheit sehen wir als das kostbarste Gut eines Menschen an.“ Ein besonderes Anliegen des Centro MediVitalis sei eine ganzheitliche Betrachtung und Behandlung der Patienten. Durch die qualifizierte medizinische Ausbildung des Personals könne gezielt auf Beschwerden unterschiedlichster Art eingegangen werden. Im Rahmen eines fünfjährigen Studiums hat Stöver sich zudem als Osteopathin ausbilden lassen. Im vergangenen Jahr legte sie erfolgreich die Prüfung zum „großen Heilpraktiker“ ab.

Rückenbeschwerden, Schwindel oder häufig auftretende Kopfschmerzen sind typische Beschwerden, die Menschen zu einem Besuch bei einem Osteopathen veranlassen. In einem Erstgespräch erstellt Stöver eine Anamnese und führt verschiedene Tests durch, aus deren Auswertung sie einen Befund ableitet. Im Anschluss erfolgen die einzelnen Sitzungen. „Osteopathie zielt darauf ab, alle Systeme des Körpers in Einklang zu bringen“, erläutert die Expertin. Angefangen beim organischen System über das Muskelskelett bis zum sogenannten craniosacralen System – zu dem unter anderem der Schädel, das Rückenmark und das Kreuzbein gehören – unterstützt die Behandlung die natürlichen Selbstheilungskräfte des Körpers. Sie schließt auch sogenannte Faszientechniken ein.

Eine Sitzung dauert je nach Art der Beschwerden zwischen 60 bis 90 Minuten. Einige gesetzliche Krankenkassen erstatten einen Teil der Kosten für Osteopathie. Details sollten Interessierte bei ihrer jeweiligen Kasse erfragen. Selbstverständlich ist eine solche Therapie auch für Selbstzahler erhältlich.

Terminvereinbarungen sind möglich unter Telefon 0421 / 276 36 39 sowie per E-Mail an info@centromedivitalis.de.