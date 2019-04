Osmers in Horn bietet eine gehobene Badausstellung mit hochwertigen Marken und Einzelstücken von Schreinern. (Kristina Bumb)

„Osmers in Horn wurde am

21. März 1989 eröffnet. Wir freuen uns, dieses Jahr das 30-jährige

Bestehen zu feiern, und darauf, mit einem tollen Team in die nächsten 30 Jahre am Standort Horn zu starten“, sagt Matthias Schröder, der den Meisterbetrieb für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gemeinsam mit David Lange leitet. „Auch aus einem anderen Grund ist dies für uns ein besonderes

Jahr. Denn nachdem wir die Firma

2016 übernommen haben, werden wir sie nun umbauen und die

Badausstellung maßgeblich erweitern“, erläutert der Sanitärfachmann.

Die neue, aufwendige Ausstellung wird dort eingerichtet, wo bislang Maria Galrao-Sewtz ihre Wohnaccessoires präsentierte. Sie hatte die Abteilung von der vorherigen Inhaberin übernommen. Im Mai eröffnet sie ein eigenständiges Geschäft in Osterholz-Scharmbeck.

Koll Wir in Horn-Lehe (Kristina Bumb)

„Wir haben für unsere Produkte jetzt doppelt so viel Platz wie vorher“, erläutert Schröder. Auf rund 200 Quadratmetern werden künftig komplett eingerichtete Bäder präsentiert. „Wenn der Kunde die Produkte direkt sehen und auch anfassen kann, ist das eine gute Entscheidungshilfe“, weiß der Experte. Der Clou: Osmers in Horn bietet hochwertige Badeinrichtungen im Baukastensystem an. „Wir installieren in unserer Ausstellung einen Waschtisch, den der Kunde nach eigenen Vorlieben mit verschiedenen Aufsatzwaschbecken und Armaturen bestücken kann. Dazu stehen Fliesen und Badaccessoires zur Dekoration bereit. So sieht man direkt, welche Gestaltungsmöglichkeiten es gibt und wie das fertige Bad aussehen könnte“, sagt er.

Dieser außergewöhnliche Service wird noch von der Option getoppt, Einzelstücke von einem Schreiner-Partnerbetrieb anfertigen zu lassen. „Wir können zum Beispiel einen modernen Waschtisch mit einer Waschtischplatte aus antiken Möbelteilen oder Naturholz mit unregelmäßiger Kante versehen. Sogar aus alten Kommoden oder Singer-Nähmaschinentischen gestaltet unser Schreiner einen einzigartigen Waschtisch“,

erläutert der Geschäftsführer. Die

Badausstellung für den besonderen Anspruch wird durch ein stilvoll zusammengestelltes Accessoire-

Sortiment ergänzt. „Wer vorher gern bei uns nach Dekorativem gestöbert hat, kann das also auch weiterhin tun“, sagt Schröder.

Matthias Schröder und David Lange (v.l.) bauen ihr Geschäft bis Ende des Jahres um. Die Badausstellung wird stark erweitert. (Kristina Bumb)

Die Neugestaltung bei Osmers in Horn betrifft neben der Präsentationsfläche auch die Büroräume. „Wir gehen Schritt für Schritt vor. Ende des Jahres soll alles fertig sein“, erläutert der Geschäftsführer. Die Kunden könnten trotz der

Baumaßnahmen weiterhin ungestört und in aller Ruhe durch das Geschäft bummeln, sich inspirieren und beraten lassen.

Einen außergewöhnlichen Service, der in Bremen seinesgleichen sucht, soll ebenfalls bald geboten werden: Die Badplanung mit Hilfe einer 3-D-Brille. „Neu in unserem Team ist eine professionelle Badplanerin, die die besondere Möglichkeit anbieten wird“, sagt Schröder. Mit aufgesetzter Brille kann man sich bei Osmers in Horn künftig virtuell durch den geplanten Sanitärbereich bewegen, das Platzangebot ausprobieren und Funktionalität testen. „Wir möchten stilvolle, wohnliche Bäder bieten, die es nicht von der Stange gibt. Aber unser Service ist für alle da, auch für Kunden mit kleineren Anliegen“, erläutert der Sanitärfachmann.