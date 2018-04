Damit aber nicht genug. Wer mit dem Gedanken spielt, sich mit Radfahren fit zu halten, ist bei Blaukopp in der Gevekohtstraße 14 ebenfalls an der richtigen Adresse. In seinem Geschäft in der unmittelbar am ­Gräfin-Emma-Platz angesiedelten Ladenzeile hält Inhaber Ingo Bartau eine Auswahl an City- und Tourenrädern für Damen und Herren bereit – von namhaften Herstellern wie BBF.

Seit 2011 betreibt der passionierte Fahrradfan seinen Laden. Als traditioneller Gemischtwarenladen gehört Blaukopp zu den Tante-­Emma-Läden, wie sie in Bremen nur noch selten zu finden seien, erläutert Bartau mit Bedauern. Man müsse schon ein bisschen Idealist sein, so etwas beruflich zu machen. „Aber die Menschen hier freuen sich, dass es uns gibt – vor allem die älteren Leute aus der unmittelbaren Nachbarschaft.“

Die Übernahme des Ladens vom ehemaligen Besitzer Ulrich Kasten sei eine Bauchentscheidung gewesen, sagt ­Bartau. Als leidenschaftlicher Radsportler, der mit Begeisterung an seinen zahlreichen Fahrrädern schraubt und zudem in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnt, war der heutige Geschäftsinhaber bereits lange vor der Übernahme Stammkunde bei Blaukopp.

Der Name des Betriebs beruht auf einer Nagel­sorte. Der langgehegte Traum von der Übernahme eines solchen Ladens nahm konkrete Gestalt an, als Bartau davon erfuhr, dass sein Vorgänger Kasten aus Altersgründen mit dem Gedanken spielte, das Fachgeschäft aufzugeben. Für den Radsportbegeisterten bot die Übernahme die einmalige Gelegenheit, Hobby und Beruf in idealer Weise zu kombinieren. Um sich in das umfangreiche Sortiment einzuarbeiten und die Kunden persönlich kennenzulernen, arbeitete er zunächst nebenberuflich im Geschäft mit, bis schließlich die Übernahme erfolgte. Mittlerweile wird der Inhaber im Verkauf und dem dazugehörigen Service von einem langjährigen Freund unterstützt. „Ich fahre selbst leidenschaftlich gern Fahrrad und kann den Kunden deshalb immer mal wieder den einen oder anderen Insidertipp für reizvolle Touren in der näheren Umgebung, aber auch im Ausland geben“, erläutert Bartau. Egal, ob Rennrad oder Mountainbike – auf das Rad zu steigen, ist aus dem Leben des sportlichen Geschäftsmanns nicht mehr wegzudenken. Immer wieder plant er reizvolle, aber auch konditionell etwas anspruchsvollere Radtouren, die ihn quer durch Deutschland sowie in ferne Regionen führen. Für dieses Jahr habe er eine Tour auf dem Rennstieg geplant, sagt er voller Begeisterung.

Neben den vor Ort ausgestellten, bewährten City- und Tourenrädern bestellt Bartau auf Kundenwunsch auch andere Modelle, etwa Rennräder der italienischen Marke Bottecchia oder Mountainbikes aus dem Hause Checker Pig. Außerdem sind die Falträder der Firma ­Dahon, die sich leicht überall hin mitnehmen lassen, über ihn zu beziehen.

Die Kundenzufriedenheit ist dem Geschäftsinhaber sehr wichtig. Deshalb gehört neben dem Verkauf von Fahrrädern ein entsprechender Service rund um das Rad dazu. Als nahezu einzigartigen Service führt Bartau ebenfalls eine erstaunliche Vielzahl an unterschiedlichen Schrauben für alle möglichen Einsatzbereiche. Was besonders erstaunt, ist die Tatsache, dass alle Schrauben auf Wunsch im Einzelstückverkauf über die Ladentheke gehen. Zudem hilft Bartau seinen Kunden auch mit wertvollen Tipps rund um das Heimwerken.

Geöffnet ist das Fachgeschäft Blaukopp montags bis sonnabends von 9 bis 13 Uhr und – außer sonnabends – von 15 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter Telefon 0421 / 21 62 66.