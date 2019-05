Neben der Neuanfertigung individueller Schmuckstücke sind in der SCHMUCK-WERKstatt von Goldschmied Ulf Lange auch Modeschmuck und dekorative Accessoires erhältlich. (Ellen Stüdgens)

Vor der Neuanfertigung eines jedes Unikats erstellt Lange zunächst einen Entwurf. Ob Ring, Armband, Kette oder Brosche – ein Schmuckstück solle die Persönlichkeit des Trägers effektvoll unterstreichen, lautet die Auffassung des Goldschmieds. Seine Skizzen basieren auf gemeinsam mit den Kunden erarbeiteten oder eigenen kreativen Ideen. „Ich finde es immer wieder aufs Neue spannend, im Dialog mit dem Kunden etwas Schönes zu entwerfen, das sowohl gestalterisch ansprechend als auch technisch machbar ist und durch einen guten Tragekomfort überzeugt“, sagt er. Wer möchte, kann vorhandene Materialien – etwa aus Erbschaften – wie Steine oder Gold in sein Wunschobjekt einarbeiten lassen.

Koll Bestes aus Schwachhausen (Ellen Stüdgens)

Neben der Gestaltung neuer Schmuckstücke widmet sich der Goldschmied auch der Umarbeitung vorhandener Schätze. „Durch die Verwandlungskunst des Schmuck-

Liftings entstehen bei mir aus dem wertvollen Inhalt des Schmuckkästchens wunderschöne Neuinszenierungen. Ich recycle auf diese Weise Materialien und erwecke sie zu neuem Leben“, erläutert Lange. Oftmals könne mit geringem Aufwand aus einem alten Stück ein echter Hingucker gefertigt werden.

Langjähriges Know-how

Seit sechs Jahren befindet sich die SCHMUCK-WERKstatt an ihrem jetzigen Standort. Der Inhaber blickt auf 40 Jahre Branchenerfahrung zurück. Schöner Schmuck in den Schaufenstern faszinierte ihn bereits als Kind. Früh entstand bei Lange der Wunsch, das Handwerk des Goldschmieds von der Pike auf zu erlernen. Nach erfolgreich abgeschlossener Lehre absolvierte er eine Fachausbildung zum Edelsteinfachmann in Idar-Oberstein. „Aufgrund dieser Ausbildung kann ich den Wert eines Steins genau beurteilen“, sagt der Experte.

Das individuelle Schmuckdesign und der Umgang mit Menschen bereiten Lange viel Freude. Kompetente Beratung wird in seiner Goldschmiede großgeschrieben. Durch Kooperationen mit Graveuren können die bei ihm erhältlichen Objekte unter anderem mit einem Monogramm oder einem Familienwappen versehen werden.

Seine Steine bezieht der Fachmann von deutschen Steinhändlern. „Ich verfüge über langjährige Beziehungen zu meinen Stammlieferanten. Mir ist der nachvollziehbare Weg der Ware von der Mine bis zu mir sehr wichtig“, sagt Lange. In seinem Geschäft bietet er darüber hinaus angesagten Modeschmuck an, etwa von dem dänischen Label

SENCE. Großen Wert legt der Schmuckexperte zudem auf guten Service: „Änderungen, Reparaturen und kleinere Korrekturen sind gut investierte Leistungen für den Erhalt der Lieblingsstücke.“ Im Uhrenbereich führt der Goldschmied sofortige Batteriewechsel durch. Außerdem bietet er Bandreparaturen sowie -kürzungen an und hält eine Auswahl an neuen Bändern vor. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Uhrmachern bietet Lange seinen Kunden obendrein die Möglichkeit, Markenuhren überholen und antike Exemplare restaurieren zu lassen.

Daneben führt der Goldschmied das Geschäft SCHMÜCK-DICH im Ostertorsteinweg 24, das für sein großes Sortiment verschiedener Modeschmuckfirmen bekannt ist.

Die SCHMUCK-WERKstatt hat dienstags bis donnerstags von 15 bis 18 Uhr, freitags von 11 bis 13 Uhr und 15 bis 18Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13Uhr geöffnet.