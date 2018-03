Das Ehepaar Dr. Michael und Isabell Kleiser betreibt die Praxis für Chinesische Medizin gemeinsam. (Lena Häfermann)

Entweder wir behelfen uns mit üblichen Schmerzmitteln aus der Apotheke, oder wir warten ab, bis es von allein besser wird.

Dabei gibt es eine sanfte Alternative, die bereits seit rund 3000 Jahren angewendet wird: die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM). „Die chinesische Heilkunde bereichert und ergänzt unsere klassische Schulmedizin“, sagt Dr. Michael Kleiser. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Isabell betreibt er seit zwei Jahren die Praxis für Chinesische Medizin in der Gerold-Janssen-Straße 2a. Klaus von Salzen als weiterer Therapeut sowie zwei Mitarbeiterinnen für den Empfang komplettieren das Praxisteam. „Mein Mann ist unser Experte für Kräutertherapie, Herr von Salzen übernimmt schwerpunktmäßig die manuelle Therapie und ich selbst betreue die Ernährungsmedizin-Patienten. Mit Akupunktur sowie Atem- und Bewegungsübungen behandeln wir alle drei“, sagt Isabell

Kleiser und benennt damit die fünf Säulen der TCM: Akupunktur, Arzneimitteltherapie (Kräutertherapie), manuelle Therapie (Tuina), Ernährungsmedizin sowie Atem- und Bewegungsübungen (Qigong).

Die Behandlungsräume in der Praxis sind gemütlich eingerichtet und sorgen für ein entspanntes Ambiente. (Lena Häfermann)

„Die Chinesische Medizin behandelt immer das gesamte vegetative Nervensystem“, erläutert Michael Kleiser den Grundstein der fernöstlichen Therapie, „Das Qi als unser innerer Atem muss fließen können. Sind Punkte blockiert, fühlen wir uns unwohl oder haben sogar richtige Schmerzen.“ Er präsentiert eine chinesische Akupunkturfigur, die auf dem Schreibtisch steht und mit mehreren hundert Punkten sowie Leitbahnen – den Meridianen – markiert ist. „Es gibt Fernpunkte und lokale Punkte“, sagt der Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin sowie Akupunktur. Um akute Nackenschmerzen zu behandeln, könnten lokale symptomatische Punkte am Nacken direkt akupunktiert werden oder aber Fernpunkte, etwa am Unterarm. „Das klingt für Laien wie ein Wunder. Man behandelt hier und an einer ganz anderen Stelle passiert etwas. Das ist wie bei einer Lampe: Man drückt den Schalter an der Wand, und wenige Meter entfernt geht das Licht an. Für jemanden, der das noch nie gesehen hat, ist das erst einmal wie Zauberei. Für uns ist das normal. Genauso wie die Wirkung der TCM“, sagt seine Ehefrau.

Die Chinesische Medizin ist nach Aussage der Experten bei Schmerzen im Rücken sowie in den Muskeln und Gelenken ebenso geeignet wie bei Allergien, Magen-Darm-Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden oder Depressionen und Angststörungen. Die Dauer der Behandlung sei dabei individuell und abhängig von vielen Faktoren.

Der bedeutendste Unterschied zwischen Chinesischer Medizin und der westlichen Medizin sei, dass es sich bei der fernöstlichen Heilkunde um eine funktionelle Medizin handele. Man forsche nach der Ursache und behandele nicht einfach nur die Symptome. Der Körper stelle eine Gesamtheit dar, in der nie nur einzelne Diagnosen oder Befunde getrennt betrachtet werden könnten. „Eine schlechte Ernährung etwa kann das Qi stören und für Schmerzen in den Gelenken sorgen. Eine nicht verheilte Knieverletzung wiederum kann zu Schmerzen und Problemen an ganz anderen Stellen führen“, erläutert der Facharzt.

Beide Therapeuten betonen jedoch, dass die Chinesische Medizin ihre Grenzen habe. Ein Krebsleiden zum Beispiel sollte besser durch einen Onkologen behandelt werden. „Wir können die Chemo- und Strahlentherapien aber schmerzlindernd begleiten sowie die Nebenwirkungen mindern.“

Die Praxis in Horn-Lehe hat insgesamt sechs behaglich eingerichtete Behandlungsräume. Allein optisch unterscheidet sie sich von Hausarztpraxen. Bei der Praxis für Chinesische Medizin handelt es sich um eine Privatpraxis, das heißt die Kosten werden von den Patienten selbst oder von privaten Krankenkassen, nicht aber von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen.

Wer die Chinesische Medizin kennenlernen möchte, hat dazu am morgigen Freitag, 23. März, beim Vortrag von Dr. Kleiser zum Thema „Chronische und akute Schmerzen: Ursache und Therapie aus Sicht der Chinesischen Medizin“ die Möglichkeit. Diesen hält der Fachmann um 15.30 Uhr in den Räumen der Begegnungsstätte am Johanniterhaus Bremen in der Seiffertstraße 95. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Sprechzeiten der Praxis für Chinesische Medizin Dr. med. Michael Kleiser in der Gerold-Janssen-Straße 2a sind montags und donnerstags von 14 bis

19 Uhr und dienstags bis freitags von 8 bis 13 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.drkleiser.de.