Günther Kramer Petersen bedankt sich bei seinen Kunden für 42 Jahre Treue und bietet jetzt Rabatte an. (Susanne Luerßen-Semken)

Das macht mich traurig“, sagt eine ältere Dame über Günther Kramer Petersen, Inhaber von Petersen

Optik in Horn-Lehe. Der grinst und hält die Ladentür auf, damit diese Kundin hinaus und eine Mutter mit ihrer Tochter hineingehen kann. Das Mädchen muss einen Sehtest machen und Petersen kümmert sich um die kleine Kundin.

Wenn der Optiker Ende November den Laden endgültig schließt, wird man ihn im Stadtteil vermissen. Die familiäre Atmosphäre, der gute Umgang mit den Kinder und die Zeit, die er sich stets nimmt, wird den Kunden fehlen. Der Umbau des Lestra-Kaufhauses brachte ihm die Kündigung für sein Geschäft. Doch Petersen hadert nicht mit seinem Schicksal. Er will sich nun seiner Ehefrau widmen und das Rentnerdasein genießen.

Der Räumungsverkauf hat bereits begonnen. Alle Brillenfassungen in dem Geschäft sind um mindestens 50 Prozent reduziert.

Der gebürtige Däne kam 1959 für die Optikerlehre nach Bremen. Sein dänischer Klassenlehrer organisierte damals mit einem befreundeten Hochschulrat die Ausbildungsstelle. Es folgte der Meisterbrief. Im Anschluss arbeitete

Petersen einige Jahre in einem Geschäft in Gröpelingen.

Die Liebe ließ ihn für immer in Bremen bleiben. 1976 machte ihn sein damaliger Chef auf den Neubau des Lestra-Kaufhauses aufmerksam. Petersen dachte zu diesem Zeitpunkt bereits über eine Selbstständigkeit nach und ergriff die Chance. Er sprach bei dem Architekten vor und mietete das Geschäft, in dem er seit der Eröffnung am 4. November 1976 arbeitet. Das ist mehr als 40 Jahre her, doch man sieht es dem 76-Jährigen nicht an. „Ich habe viele lustige Geschichten erlebt“, sagt er über die vergangenen vier Jahrzehnte. So etwa die von einem Wohnungslosen, dem er ein Los schenkte. Verlost wurden dabei Fleisch und Kaffee. Der Beschenkte gewann und stand entrüstet vor dem Laden. Mit rohem Fleisch könne er nichts anfangen, schimpfte er. Also tauschte Petersen Fleisch gegen Kaffee.

Neben Petersen arbeiten zwei Angestellte in dem Optikergeschäft. „Ich bin froh, wenn beide gut unterkommen.“ Petersen selbst geht nicht gern. „Ich hatte stets zufriedene Kunden“, sagt er wehmütig. Der Kontakt halte ihn lebendig. Petersen bedankt sich bei seinen Kunden für deren Treue: „Viele sind mir ans Herz gewachsen und werden mir fehlen.“