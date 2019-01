Sein Filet überzeugt durch das im Vergleich zu anderen Kabeljauarten besonders fettarme und feste Fleisch. „Das Fleisch des Skreis ist delikat, mager, fest und doch zart und aromatisch – ein besonderer saisonaler Genuss“, sagt Inhaberin Regina Wöhlke.

In der Küche gibt sich der Skrei ihr zufolge unkompliziert und vielfältig. Er eignet sich zum Braten, Schmoren, Dämpfen und Pochieren. Das Fischerkörbchen bietet ihn als Menü mit Salzkartoffeln und Senfsoße an. „Bei unseren selbst zubereiteten Gerichten stehen Frische und Qualität an erster Stelle. Täglich bieten wir unseren Gästen zehn verschiedene Menüs“, erläutert die Geschäftsfrau. Zum Fisch reichen Wöhlke und ihr Team je nach Wunsch und Geschmack Bratkartoffeln, Kartoffelsalat, frischen Salat oder Salzkartoffeln mit Senfsoße.

In gemütlicher und familiären Atmosphäre kann vor Ort der wöchentlich wechselnde Mittagstisch genossen werden. Alle Menüs werden selbstverständlich auch für den Verzehr außer Haus zubereitet.

Wöhlke legt neben der bewährten hausgemachten Qualität ihrer Speisen ebenfalls viel Wert auf eine persönliche und herzliche Atmosphäre. „Der Kontakt zu meinen Kunden, von denen viele im Lauf der Zeit zu Stammkunden geworden sind, liegt mir sehr am Herzen und bereitet mir nach wie vor viel Freude“, sagt sie begeistert.

Einkauf in Bremerhaven

Das in den Schwachhauser Geschäftsräumen präsentierte kulinarische Angebot ist überaus vielseitig. So sind neben Frischfisch wie Forelle auch Rotbarsch, Schellfisch und Räucherfisch sowie eingelegter Fisch erhältlich. „Wir bieten beispielsweise geräucherten nor­wegischen Lachs direkt aus dem

Räucherofen an“, erläutert die passionierte Fischexpertin.

Um die Frische der zahlreichen angebotenen Sorten zu garantieren, trifft man die Inhaberin drei Mal wöchentlich in aller Frühe im Fischereihafen Bremerhaven. Dort wählt Wöhlke sorgfältig die fangfrische Ware aus.

Nach Geschäftsschluss am Nachmittag ist für das Team aber noch lange nicht Feierabend: Dann bereiten die Inhaberin und ihre Mitarbeiterinnen Gisela Lendzian und Anna Günzel Herings-, Shrimps-, Krabben- und Matjessalate sowie weitere Salatspezialitäten zu.

Außerdem stellen die Expertinnen auf Bestellung individuelle Fisch-, Wurst- und Käseplatten zusammen. Appetitlich zubereitete Schnittchen, Aufläufe und Suppen komplettieren das umfangreiche Repertoire des Fachgeschäfts.

Jeweils am ersten Donnerstag im Monat findet in Wöhlke's Fischerkörbchen um 18 Uhr die beliebte Fischtafel statt. „An diesem Abend servieren wir drei Fischsorten mit unterschiedlichen Beilagen“, erläutert Wöhlke. Vor etlichen Jahren erfüllte sich die gelernte Fachkraft für Lebensmitteltechnik mit der Eröffnung ihres Fischfeinkostgeschäfts in Schwachhausen einen lang gehegten Wunsch. „Die Geschäftsräume standen zum Verkauf. Ich habe die Chance genutzt und zugegriffen. Seitdem fahre ich von

Bokel nach Bremen zur Arbeit.“

Der enge Bezug zum Fisch kommt bei Wöhlke nicht von ungefähr: Sie absolvierte ihre Lehre bei der Firma Nordsee in Bremerhaven und arbeitete dort anschließend jahrelang in der Qualitätssicherung. In dieser Zeit sammelte sie Erfahrungen bei der Auswahl der richtigen Fische als Grundlage für die Zubereitung schmackhafter Gerichte. Fundiertes Wissen, das ihr heute in ihrem Fischfachgeschäft zugute kommt.

Geöffnet ist Wöhlke‘s Fischerkörbchen in der Friedhofstraße 29 dienstags bis freitags von 9 bis 14 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Der Mittagstisch wird dienstags bis freitags von

11 bis 14 Uhr sowie sonnabends jeweils von 11 bis 13 Uhr angeboten.

Weitere Informationen zum Fischgeschäft sind unter Telefon 0421 / 2 23 56 33 oder im Internet unter www.fisch-

woehlke.de erhältlich.