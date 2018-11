Christof Hannig bietet für jeden Geschmack die richtige Adventsdekoration. (Susanne Luerßen-Semken)

und 25. November, beginnt für Inhaber Christof Hannig und seine Mitarbeiter die festliche Zeit mit der Adventsausstellung.

Das Stöbern im liebevoll gestalteten Blumenladen macht Spaß. Umgeben vom Duft des frischen Tannengrüns schlängelt sich eine rote Spielzeugeisenbahn durch edle Adventsgestecke und geschmückte Buchsbäumchen. Üppig blühende Amaryllis schmiegen sich an goldene Schleifen. Kleine rote Glaskugeln wippen in Weihnachtssträußen.

Stammkunden loben die hohe Qualität der Gestecke und freuen sich über erschwingliche Preise. (Susanne Luerßen-Semken)

Die glitzernden Accessoires und blinkenden Lichterketten öffnen die Sinne für Schönes und schaffen ein Gefühl der Behaglichkeit. Traditionelle sowie neue floristische Ideen für die Advents- und Weihnachtszeit wechseln sich mit exklusivem Blumenschmuck ab. Jedes Arrangement ist ein kleines Kunstwerk. Die Kränze sind handgebunden. „Unsere Gestecke sind keine Importe und werden aus frisch geschnittenen Tannen hergestellt“, erläutert Hannig. Das Grün stamme aus der eigenen Gärtnerei oder aus lokalen Baumschulen. „Wir wickeln die Kränze während der gesamten Adventszeit“, sagt der Blumenprofi. Deshalb rieseln bei Gestecken von Blumen Hannig nicht schon am zweiten Advent die ersten Nadeln. Eigene Ideen der Kunden sind stets willkommen. „Wir arbeiten gern auf Bestellung.“ Der Spezialist setzt zusammen mit seinen Eltern und zwei Mitarbeitern alles um, was gewünscht wird. Fichte-, Edel- und Nordmanntannenzweige werden mit echten oder batteriebetriebenen LED-Wachskerzen in beliebiger Farbe in Szene gesetzt. Glitzerndes Glasdekor rundet das Arrangement ab.

Das Team gibt auch Tipps für eigene Basteleien. Die Entscheidung zwischen modernen und zeitlosen Kreationen ist schwer. Die Auswahl ist vielfältig, eine Dekoration scheint schöner als die andere. In jedem Winkel des gemütlichen Ladens findet der Suchende nicht nur für sich selbst etwas. In der aktuellen Weihnachtskollektion gibt es viele Geschenkideen.

Koll Horn; Blumen Hannig (Susanne Luerßen-Semken)

Nach den Ausstellungstagen bietet sich ein Besuch bei Blumen Hannig ebenfalls an. Die immer wieder unterschiedlich gestalteten Gestecke bieten sich sowohl zum Behalten als auch zum Verschenken an. Wer noch keine genaue Vorstellung von der floralen Dekoration hat, wird mit Sicherheit trotzdem fündig.

Fairtrade ist beliebt

Es gibt immer etwas Schönes bei Blumen Hannig zu entdecken. (Susanne Luerßen-Semken)

„Adventsüberraschungen verschicken wir auch über Fleurop“, sagt der Floristmeister. Die Zusammenstellung dafür sei individuell. Der Kunde könne auch auf Vorgefertigtes zurückgreifen.

Hannig setzt neben dem eigenen Blumenanbau auf Fairtrade. Im Winter kaufe er über den fairen Handel insbesondere Rosen aus Kenia und Ecuador. Fairtrade-

Rosen wiesen in den kälteren Jahreszeiten eine wesentlich günstigere Energiebilanz auf als einheimische aus Gewächshäusern, erläutert der Fachmann. Die Förderung eines ökologisch verträglichen Anbaus gewährleistet den Umweltschutz. Gleichzeitig stärkt diese Art von Handel die Rechte der Beschäftigten in den Anbauländern. Aus diesem Grund seien solche Schnittblumen sehr beliebt.

„Im Sommer kaufen wir kaum etwas dazu. Da können wir auf Erzeugnisse aus der eigenen Gärtnerei zugreifen und regional bleiben.“ In jedem Fall sei die Frische gewährleistet.

„Unsere Gärtnerei besteht seit vier Generationen. Seit 40 Jahren gibt es unseren Laden“, sagt der Fachmann. „Wir kennen uns aus.“ Die immer wieder klingende Türglocke bestätigt diese Aussage, das Geschäft ist an diesem Tag sehr gut besucht. Die Kunden lassen sich von der Mitarbeiterin beraten und verlassen das bunte Blumenmeer nie mit leeren Händen. Stammkunden stellen dem Blumenfachmann ein sehr gutes Zeugnis aus. Neben der hohen Qualität loben sie die erschwinglichen Preise.

Es lohnt sich also, auf einen Sprung bei Blumen Hannig vorbeizuschauen.

Die Adventsausstellung findet statt am Sonnabend, 24. November, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. November, von 10 bis 16 Uhr. Erreichbar ist das Blumengeschäft in der Leher Heerstraße 63 unter Telefon 0421 / 23 05 60.